Il settore dei mini PC con Windows 11 (e con supporto a Ubuntu e altre distro Linux) registra una novità molto interessante: debutta, infatti, il nuovo BMAX B4 Turbo. Si tratta di un nuovo modello della gamma del produttore che può sfruttare un processore Intel di 13° generazione, appartenente alla famiglia Twin Lake, in grado di abbinare consumi ridotti e buone prestazioni, adattandosi a diversi contesti di utilizzo e garantendo una sostanziale crescita delle performance rispetto ai modelli basati su Alder Lakle. Vediamo i dettagli del nuovo BMAX B4 Turbo.

BMAX B4 Turbo: le caratteristiche del nuovo mini PC

La scheda tecnica di BMAX B4 Turbo ruota intorno al già citato nuovo processore Twin Lake. Si tratta dell’Intel N150, realizzato con processore Intel 7 e dotato di una CPU quad-core con quattro thread e con una frequenza di turbo che può arrivare a un massimo di 3,6 GHz. Il processore ha grafica integrata UHD Graphics (con clock di 1.000 MHz) e 6 MB di cache. Il consumo è di 6 W. Si tratta, quindi, di un processore con consumi ridottissimi e pensato per l’utilizzo anche in contesti in cui è richiesta un’attività 24/7. Il nuovo N150 offre un miglioramento del 26,1% rispetto a N100 (processore Alder Lake di Intel) sulla base del CPU-Z Score.

Il nuovo B4 Turbo è disponibile in due configurazioni. La prima ha 16 GB di memoria RAM e 512 GB di SSD mentre la seconda può contare su 16 GB di RAM e su di 1 TB di SSD. La RAM è SO-DIMM DDR4 mentre la memoria SSD utilizzata è una M.2 2280 Sata. La memoria è molto veloce e permette di avviare il sistema in appena 8 secondi. È presente anche un secondo slot M.2 per l’espansione dello storage.

Il nuovo mini PC è dotato di sistema operativo Windows 11 (il sito ufficiale conferma una compatibilità con i sistemi Linux e, in particolare, con Ubuntu) oltre che di connettività Wi-Fi Dual Band e del Bluetooth 5.0. Per quanto riguarda la dotazione di porte, ci sono due USB-A 3.0 e una USB-C oltre a un jack audio, nella parte frontale. Al posteriore, invece, troviamo una porta RJ45 oltre a 2 HDMI e due porte USB-A 2.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo BMAX B4 Turbo sta arrivando sul mercato con la versione 16/512 GB disponibile sullo store ufficiale BMAX a 229 dollari. Il mini PC, però, può essere acquistato anche su Amazon Italia (al momento della scrittura dell’articolo, il modello non è ancora disponibile ma il consiglio è di premere sul link per verificarne la disponibilità). Nel corso dei prossimi giorni, la distribuzione dovrebbe iniziare a ritmo più rapido, con la possibilità anche di prendere la versione da 1 TB di SSD.