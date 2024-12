Il settore dello streaming multimediale è piuttosto competitivo e nelle scorse ore Amazon Prime Video ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che dovrebbe rendere più accattivante l’esperienza offerta dalla piattaforma.

Dato il grande quantitativo di contenuti disponibili (in effetti, tra film, serie TV e show c’è l’imbarazzo della scelta), per tanti utenti decidere cosa guardare potrebbe divenire difficile e, in alcuni casi, persino frustrante.

Ebbene, il colosso statunitense ha reso noto che il team di Prime Video sta testando una nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale e chiamata AI Topics, studiata per consentire agli utenti di avere un aiuto a trovare più rapidamente i contenuti adatti alle loro preferenze.

Amazon Prime Video lancia la funzione AI Topics

Al momento disponibile solo per alcuni utenti in versione beta, AI Topics sfrutta l’intelligenza artificiale per creare e consigliare gruppi di contenuti o argomenti, in linea con gli interessi personali e la cronologia di visualizzazione di ciascun utente: in pratica, con pochi clic sarà possibile navigare tra diversi argomenti per trovare esattamente ciò che si sta cercando.

AI Topics sarà disponibile sulla homepage di Prime Video, scorrendo verso il basso su dispositivi selezionati negli Stati Uniti (tra cui Fire TV), a partire dalle prossime settimane.

Gli utenti, una volta selezionato un argomento, visualizzeranno un certo quantitativo di serie TV, film e canali, oltre che altri argomenti correlati, con la possibilità di perfezionare i suggerimenti.

Grande soddisfazione è stata espressa da Adam Gray, Vice Presidente di Prime Video, il quale ha sottolineato come l’aiuto dell’intelligenza artificiale sia fondamentale per analizzare migliaia di contenuti disponibili sulla piattaforma e raggrupparli in argomenti pertinenti per i clienti, con grande possibilità di personalizzazione.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Amazon per scoprire quando questa funzionalità sarà implementata anche nel nostro Paese.