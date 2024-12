A otto giorni di distanza dal lancio, sono stati già attivati più di 2,39 milioni di IT-Wallet, il sistema di portafoglio digitale italiano che permette di caricare sull’app IO (nella sezione Documenti su IO) le versioni digitali di alcuni documenti personali.

La novità è stata salutata con entusiasmo da molte persone che, ha sottolineato oggi Alessio Butti, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, “hanno dimostrato di credere in questa innovazione. Il loro coinvolgimento ci spinge a fare ancora meglio, continuando a costruire un futuro dove i servizi digitali siano sempre più semplici e sicuri” .

Buona la prima per IT-Wallet

Con un comunicato stampa del Dipartimento per la trasformazione digitale pubblicato oggi, 12 dicembre, vengono resi noti i primi numeri del sistema di portafoglio digitale italiano IT-Wallet. Le persone lo hanno utilizzato per attivare, dalla sezione Documenti su IO dell’app IO, circa 1,756 milioni di patenti di guida digitali, 2,04 milioni di tessere sanitarie e 35mila carte europee della disabilità.

Con quasi 2,4 milioni di portafogli digitali complessivi, IT-Wallet è già un successo, strumento che è stato accolto positivamente da tutti, come hanno dimostrato anche i rallentamenti iniziali delle prime ore di operatività del servizio, quando gli stessi server hanno faticato a sostenere la grande mole di richieste.

Il Dipartimento, oltre ad aver condiviso quei numeri, ha confermato anche che lavorerà per migliorare e ampliare IT-Wallet, che nei prossimi mesi integrerà nuove funzioni e documenti, fra cui la carta di identità e i certificati sanitari.

La piena operatività di questo sistema di portafoglio digitale italiano, con anche la possibilità di utilizzare i documenti digitali online, al momento non disponibile, è prevista per il prossimo anno, periodo in cui anche altri paesi europei dovrebbero iniziare a rilasciare le versioni dei propri wallet, in vista di un sistema di portafoglio digitale comunitario per l’identità digitale europea che sia interoperabile e funzionante in tutti e ventisette gli stati membri.