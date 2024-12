Il team di WhatsApp stava già lavorando su una funzionalità per condividere pacchetti di adesivi oltre che singoli sticker. Questa funzionalità era in fase di sperimentazione per alcuni utenti di WhatsApp beta, mentre ora è in fase di rilascio per tutti gli utenti iOS.

WhatsApp lancia la condivisione dei pacchetti di adesivi per tutti gli utenti iPhone

Nel changelog relativo all’ultimo aggiornamento di WhatsApp disponibile nell’App Store si legge che gli utenti iPhone ora possono condividere pacchetti di adesivi come messaggio nelle loro chat.

Per fare ciò basta toccare il menu a tre punti accanto a un pacchetto e scegliere “Invia” e il destinatario potrà scaricarli e aggiungerli alla propria collezione in maniera molto più immediata.

In precedenza gli utenti interessati a un particolare pacchetto di adesivi di un altro utente dovevano farsi inviare ogni adesivo uno per uno e salvarlo come preferito, mentre ora l’operazione è molto più rapida.

La possibilità di condividere pacchetti di adesivi come messaggio è attualmente in fase di distribuzione con la versione 24.24.83 di WhatsApp per iOS disponibile nell’App Store e raggiungerà tutti gli utenti iPhone nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

È possibile aggiornare l’app WhatsApp per iOS all’ultima versione stabile tramite l’App Store utilizzando questo link, tuttavia è anche possibile provare in anteprima le novità introdotte nella versione beta di WhatsApp per iOS iscrivendosi al programma TestFlight seguendo questo link.

