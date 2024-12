Nella giornata di oggi, 6 dicembre, HONOR ha annunciato il lancio sul mercato italiano del suo primo notebook con piattaforma Qualcomm Snapdragon X. Si tratta dell’HONOR MagicBook Art 14 presentato tre mesi fa a Berlino a IFA, un computer portatile di fascia medio-alta molto sottile, leggero e completo, un prodotto che si può già comprare, anche in sconto.

Caratteristiche, funzioni e design di HONOR MagicBook Art 14

Lo spessore di 11,5 mm e il peso di poco superiore al chilogrammo (1,02 kg dichiarati) sono quelli caratteristici dei cosiddetti ultrabook, la categoria di computer portatili superleggeri di cui fa parte anche HONOR MagicBook Art 14. Si presenta con uno schermo di medie dimensioni, un pannello touchscreen da 14,6 pollici di tipo OLED con risoluzione 3120 x 2080 pixel (258 PPI la densità), rapporto d’aspetto di 3:2, copertura della gamma di colori DCI-P3 del 100% e 700 nit di luminosità di picco, che raggiunge quando vengono mostrati contenuti HDR. Da segnalare anche la tecnologia di riduzione dell’affaticamento degli occhi 4320 Hz PWM Flicker Free Dimming certificata TÜV Rheinland Flicker Free.

Sotto il cofano c’è un SoC Qualcomm Snapdragon X Elite, formato da una CPU Oryon a 12 core (fino a 4,0 GHz), da una GPU Adreno e da una NPU con 45 TOPS, acronimo di Tera Operations Per Second, ovvero il valore che indica le potenziali prestazioni di picco per le elaborazioni legate all’intelligenza artificiale, ormai sempre più presenti anche sui computer consumer.

HONOR MagicBook Art 14 monta un’unità SSD da 1 TB, 32 GB di RAM a doppio canale e offre una connettività al passo coi tempi, con Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, gli standard più recenti in circolazione, a cui si aggiungono varie porte fisiche, fra cui due USB-C 3.2 Gen2, una USB-A 3.2 Gen1, una HDMI 2.1 e un ingresso jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni. Completa anche la dotazione di sensori, con NFC, lettore di impronte digitali, sensore di luce ambientale e sensore Hall.

Per il resto, è un computer dotato di una telecamera magnetica nascosta da 1080P, di un sistema audio composto da 6 altoparlanti (2 tweeter e 4 woofer) e un microfono bidirezionale con sistema di riduzione del rumore basata su AI. La batteria ha una capacità nominale di 60 Wh e si ricarica completamente in 98 minuti, in 30 fino al 43%, secondo quanto dichiarato da HONOR, che promette inoltre un’autonomia di 10,6 ore di “lavoro quotidiano” (cioè con “temperatura ambiente di 25℃ , con impostazioni predefinite di fabbrica, luminosità a 200 nit, aggiornamenti di Windows disattivati, rete connessa e modalità di alimentazione impostata su modalità bilanciata”).

Specifiche a parte, anche grazie alla piattaforma Qualcomm Snapdragon X Elite di cui è dotato, HONOR MagicBook Art 14 sfrutta le funzioni basate sull’intelligenza artificiale per ottimizzare alcuni processi, come ridurre del 16% il tempo medio di avvio di alcune applicazioni di Windows (è preinstallato Windows 11 in versione Home), fra cui browser, strumenti di produttività e social. AI Eraser è un’altra funzione AI presente sul computer, uno strumento dello smartphone HONOR Magic V3 con cui rimuovere gli oggetti indesiderati dalle immagini.

Utile anche la tecnologia MagicRing che permette di connettere automaticamente più dispositivi dello stesso account integrandone i servizi e potendo ad esempio usare gli stessi mouse e tastiera su smartphone e PC, scattare una foto con il telefono dal computer o ricevervi le chiamate e le notifiche.

HONOR MagicBook Art 14: prezzo e disponibilità

HONOR MagicBook Art 14 è disponibile da oggi sul mercato italiano nella colorazione Starry Gray, in vendita al prezzo di listino di 1.699 euro. In occasione del lancio, fino al 31 gennaio, sarà possibile usufruire di un buono sconto del valore di 200 euro, coupon ARTBOOK200 da inserire in fase di checkout sullo store di HONOR, che regala anche una licenza di Microsoft 365 Personal per 12 mesi oltre a mettere a disposizione un’offerta bundle per acquistare il tablet HONOR Pad 9 a 1,90 euro in più, offerte, queste due ultime, che saranno in vigore fino al 22 dicembre. A breve, si potrà comprare comunque anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati.