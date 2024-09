Nel corso delle ultime ore, la compagnia HONOR ha presentato i suoi due nuovi modelli di smartwatch e notebook, rispettivamente HONOR Watch 5 e HONOR MagicBook Art 14, con funzionalità sempre più improntate all’intelligenza artificiale: scopriamone insieme le principali caratteristiche e le specifiche tecniche.

HONOR Watch 5: batteria al silicio, design leggero e non solo

Partiamo prima di tuto da HONOR Watch 5, che presenta un peso di 35 grammi con uno spessore di 11 millimetri, permettendo così di essere indossato per tutto il giorno senza particolari problemi. Il nuovo smartwatch di casa HONOR monta un display AMOLED da 1,85 pollici di diagonale e risoluzione 450 x 390 pixel a 322 PPI.

Tra le caratteristiche maggiormente degne di nota troviamo poi una batteria al silicio-carbonio, in grado di garantire un’autonomia dichiarata di 15 giorni, con 480 mAh di capacità. In questo caso l’autonomia viene gestita in modo efficace dall’alimentazione Turbo X, che permette di utilizzare l’energia in modo efficiente e ottimizzato.

Lo smartwatch è in grado di misurare alcuni dei principali parametri vitali, tra cui la frequenza cardiaca, i livelli di saturazione dell’ossigeno e il benessere generale dell’utente che lo indossa al polso. La precisione del GPS è ulteriormente migliorata rispetto alla precedente generazione grazie al sistema di posizionamento AccuTrack.

HONOR Watch 5 sarà disponibile in futuro rispettivamente nelle colorazioni Black, Gold e Green, in base alle singole preferenze degli utenti. Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti ufficiali in merito alla precisa data d’uscita italiana da parte di HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

HONOR MagicBook Art 14: l’AI PC più sottile di sempre

Con il suo spessore di 10 millimetri e il peso di 1 kg, HONOR MagicBook Art 14 risulta a pieno titolo il PC con funzionalità d’intelligenza artificiale più sottile di sempre, grazie soprattutto alla scocca realizzata in lega di magnesio e la tastiera in titanio, che conferisce allo stesso tempo resistenza e leggerezza.

Partiamo prima di tutto dal display HONOR FullView Touch da 14,6 pollici di diagonale e risoluzione di 3,1K: a colpire maggiormente in questo caso è il rapporto schermo/corpo, pari al 97%, risultando così tra i più ampi della sua categoria.

Il notebook presenta un sistema di protezione degli occhi, garantito dalla tecnologia PWM Dimming 4320 in combinazione con la tecnologia Dynamic Dimming, assicurando così un benessere visivo anche a fronte di un utilizzo prolungato dello schermo. Nel caso del comparo sonoro viene in aiuto Spatial Audio, che grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale è in grado di creare un ambiente audio maggiormente realistico e verosimile.

Grazie alla collaborazione con Microsoft, HONOR MagicBook Art 14 presenta il supporto alle funzioni avanzate di Copilot, tra cui troviamo in particolare la visualizzazione dei dati, la gestione intelligente delle e-mail e la trascrizione in tempo reale, assicurando così una discreta ottimizzazione del lavoro.

Il notebook monta un processore Intel Core Ultra 7 155H, con frequenza massima pari a 4,8 GHz, permettendo così di gestire più attività in simultanea: a questo is accompagna un raddoppio di prestazioni della GPU e un incremento pari al 70% delle prestazioni dell’intelligenza artificiale. La connettività è garantita da diverse porte, tra cui Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI e un jack da 3,5 millimetri che consente di collegare cuffie o microfono.

HONOR MagicBook Art 14 è previsto in uscita sul mercato italiano per il mese di novembre, rispettivamente nelle colorazioni Emerald Green, Starry Grey e White.