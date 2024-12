Senza dubbio Garmin rientra nel gruppo dei brand più popolari tra coloro che sono alla ricerca di un dispositivo che sia in grado di trasformarsi in un valido assistente per i propri allenamenti.

Il team di sviluppatori di Garmin rilascia con una certa costanza aggiornamenti che possano andare a migliorare l’esperienza utente garantita dai vari prodotti dell’azienda e nelle scorse ore è stato annunciato quello di dicembre 2024.

Le novità dell’aggiornamento di dicembre di Garmin

L’aggiornamento a cui facciamo riferimento riguarda in particolare gli smartwatch e i ciclocomputer di Garmin e il produttore ha reso noto che il via al rilascio dell’update è già stato dato ma potrebbe essere necessaria qualche settimana prima che raggiunga tutti gli utenti.

Il team di Garmin precisa che gli utenti possono aggiornare i propri smartwatch o ciclocomputer abilitando gli aggiornamenti automatici dai propri dispositivi.

E così, in seguito all’update gli utenti potranno ottenere la soglia del lattato della frequenza cardiaca e avere un aiuto ad individuare le giuste intensità per le varie zone di allenamento.

Ed ancora, l’aggiornamento di dicembre introduce l’attività di meditazione, funzionalità che consentirà agli utenti di ridurre stress ed ansia attraverso appositi esercizi.

Infine, la terza novità segnalata dal team di Garmin è rappresentata dai piani di allenamento per la forza mirati per ottimizzare le prestazioni del proprio corpo e aumentare la resistenza (adatti sia a chi vuole rinforzare la propria muscolatura che a chi desidera solo migliorare la forma fisica).

La seguente tabella permette di farsi un’idea di quali siano i modelli che riceveranno l’update e se alcune delle funzionalità sono già disponibili:

Ai possessori dei dispositivi di questo popolare brand interessati non resta altro da fare che attendere la notifica della disponibilità dell’aggiornamento di dicembre 2024.