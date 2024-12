In un mondo sempre più smart e orientato ai giovani, Emporia, il brand austriaco di dispositivi indossabili rivolti agli utenti senior, ha lanciato WatchJoy, un nuovo smartwatch pensato per le esigenze degli anziani. Un dispositivo che arricchisce la gamma di prodotti Emporia pensati per favorire il benessere e l’indipendenza di una fascia di persone che potrebbero diventare sempre più fragili e a rischio.

Uno smartwatch intuitivo e utile per la vita quotidiana

WatchJoy si presenta come uno smartwatch caratterizzato da un utilizzo semplice e da funzioni specifiche per le esigenze delle persone anziane. Non è un dispositivo medico, ma dispone di diverse funzioni utili a migliorare la qualità della vita delle persone e a fornire indicazioni preziose sullo stato di salute generale della persona che lo indossa.

Lo smartwatch prevede un display AMOLED da 1,43” di forma circolare, risoluzione di 466×466 px, quadrante personalizzabile e un design elegante anche per le due colorazioni disponibili (Nero e Grigio). L’autonomia è affidata a una batteria da 380 mAh che assicura un utilizzo di 5-10 giorni e una durata in stand-by di 30 giorni. Queste le altre caratteristiche tecniche di WatchJoy:

Chipset: Realtek 8763EW-VP

Spazio di archiviazione: Flash 128 MB

Sensore: HX3605

Cinturino intercambiabile

Supporto con Android e iOS tramite l’app Infowear

Controllo dei gesti possibile

Promemoria di inattività

Modalità multi-sport per attività all’aperto, come corsa, camminata, ciclismo e molte altre

Pratica funzione di ricerca per trovare lo smartphone

Notifiche per chiamate e messaggi

Modalità “Non disturbare” disponibile

Bluetooth 5.0

GPS integrato

Tra le funzioni disponibili, WatchJoy consente di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno e altri parametri per avere una panoramica generale sul proprio stato di salute. Inoltre, WatchJoy è compatibile con la piattaforma FitCloudPro App per sincronizzare lo smartwatch con lo smartphone per ricevere le notifiche e monitorare il dispositivo in maniera completa.

Un aspetto interessante da sottolineare è che familiari, parenti e amici possono accedere all’app per monitorare, grazie al sensore GPS integrato, gli spostamenti della persona che indossa lo smartwatch, senza compromettere la sua privacy. Un modo utile per i figli di genitori anziani che spesso trascorrono molto tempo soli, per accertarsi che tutto sia regolare e non ci siano problemi.

Il dispositivo è acquistabile online sul sito ufficiale di Emporia o su Amazon a un prezzo di 56,76€.