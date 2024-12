Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di un nuovo spazzolino elettrico: stiamo parlando di Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro. Si tratta del primo spazzolino da denti della gamma Mijia con un display a colori che fornisce feedback in tempo reale sulle prestazioni di spazzolatura.

Le principali caratteristiche del nuovo spazzolino da denti di Xiaomi

Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro è dotato di un sensore di movimento a 6 assi per tracciare angoli e posizioni dello spazzolino, grazie al quale è in grado di offrire una mappa dei denti visiva per identificare e trattare le aree trascurate.

Tra le caratteristiche più interessanti del nuovo spazzolino da denti di Xiaomi vi sono una tecnologia di vibrazione intelligente avanzata (progettata per una cura dentale efficace e personalizzata che, attraverso regolazioni automatiche nell’ampiezza e nell’angolo di vibrazione, è capace di adattare la modalità di pulizia alla superficie di ciascun dente), la possibilità per gli utenti di scegliere tra due tipi di testine (un tipo per una pulizia profonda con setole robuste o un altro con setole più morbide per i denti sensibili) e quattro modalità di pulizia (pulizia delicata per gli utenti sensibili, pulizia standard per l’uso quotidiano, pulizia profonda per le aree difficili da raggiungere e pulizia intelligente per prestazioni adattive in base alle esigenze della superficie dei denti).

Ed ancora, lo spazzolino di Xiaomi può contare su un design curato, una scocca impermeabile con certificazione IPX8, una batteria che dovrebbe garantire fino a 180 giorni di autonomia (si ricarica attraverso una porta USB Type-C) e dimensioni compatte (27,8 x 29,5 x 251 mm).

Mijia Sonic Vibration Electric Toothbrush Pro sarà disponibile in Cina a partire da domani ad un prezzo pari, al cambio, a circa 32 euro. Al momento non vi sono informazioni su una sua possibile commercializzazione anche in Europa.