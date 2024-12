Ancora problemi per l’home banking di Intesa Sanpaolo: i servizi di una delle principali banche italiane sono di nuovo down, per l’ennesima volta a distanza di pochi giorni dai recenti problemi. Moltissimi utenti stanno segnalando l’impossibilità di accedere all’applicazione e al sito web: un disagio non da poco, considerando che non si tratta della prima volta in queste ultime settimane.

Intesa Sanpaolo di nuovo down: i servizi della banca non funzionano su app e sito

I clienti Intesa Sanpaolo stanno nuovamente avendo problemi con l’accesso e l’utilizzo dell’home banking: al momento risulta impossibile per molti utenti eseguire qualsiasi operazione, dato che l’app e il sito non consentono l’accesso, indipendentemente dal sistema operativo (Android e iOS) e dal dispositivo utilizzato.

Nelle ultime settimane i servizi di banca Intesa stanno avendo diversi problemi, ma ancora non sappiamo con certezza la motivazione: questa mattina le segnalazioni su Downdetector si stanno moltiplicando, e i servizi effettivamente non stanno funzionando (come abbiamo potuto verificare direttamente in redazione). L’app si apre normalmente, ma dopo aver digitato le credenziali o inserito l’impronta per l’accesso biometrico, ci si ritrova di fronte a una schermata di caricamento infinita con la dicitura “Attendere prego“, esattamente come l’ultima volta.

Questo significa che non solo non è possibile eseguire operazioni come l’invio di bonifici e pagamenti in generale, ma risulta impossibile gestire conto e carte, autorizzare eventuali pagamenti per mezzo di notifiche su smartphone e così via. Sperando che la questione si possa chiudere definitivamente nel più breve tempo possibile, i clienti Intesa Sanpaolo non possono che mettersi l’anima in pace e attendere.

State avendo anche voi problemi con l’accesso a Intesa Sanpaolo? Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati e vi segnaleremo quando il problema verrà risolto, speriamo questa volta in modo definitivo.