Per il Black Friday di Unieuro è arrivato il momento del Gran Finale, che propone il 25% di extra sconto su tantissimi prodotti disponibili online: la promozione è valida fino al 1° dicembre 2024 e, come quella di qualche giorno fa, richiede una spesa minima per poter usufruire del ribasso aggiuntivo. Vediamo come funziona e come sfruttarla al meglio su tanti prodotti tech.

Il Gran Finale del Black Friday Unieuro offre un extra sconto del 25%

Il vero e proprio Black Friday cadrà domani, 29 novembre 2024, ma Unieuro ha deciso di proporre da oggi il suo Gran Finale, che prevede un extra sconto del 25% su centinaia e centinaia di prodotti. Per poterne approfittare dovete arrivare a una spesa di almeno 199 euro, anche sommando più prodotti compatibili con la promozione, ma se siete intenzionati a portarvi a casa con lo sconto un PC o una TV, sappiate che in quel caso la soglia sale a 399 euro.

In pratica:

extra sconto del 25% su TV e PC con spesa minima di 399 euro (anche cumulativa);

(anche cumulativa); extra sconto del 25% sugli altri prodotti compatibili con spesa minima di 199 euro (anche cumulativa.

Come sempre sono purtroppo previste alcune limitazioni: Unieuro esclude i prodotti presenti in altri volantini, speciali e promozioni in corso, i prodotti dei brand Apple, DJI, Insta 360 (IST360X3BUNDLE; IST360X4; IST360GO3S64GB; IST360GO3S128GB; IST360X3), Dyson (DYSV12ORIGIN24; DYSWASHG1; DYSAWIDT1T2; DYSAWIDT3T4; DYSAWGIFTING24; DYSAWIDGIFTING24T3T4), la Superautomatica De’Longhi Rivelia, i grandi elettrodomestici dei brand ASKO, LIEBHERR, MIELE, SMEG linea 50’ style, le console da gaming, i videogiochi e i controller DualSense.

Fatte queste premesse, vediamo alcuni esempi su come sfruttare l’extra sconto del 25% sui tanti prodotti tech a disposizione. Per ottenere il ribasso non dovete fare nulla: basta aggiungere uno o più prodotti compatibili al carrello in modo da raggiungere almeno 399 euro (per PC o TV) o 199 euro. I prezzi qui sotto comprendono già lo sconto.

Offerte informatica Unieuro

Offerte TV Unieuro

Offerte wearable Unieuro

Altre offerte Unieuro

Questi erano solo alcuni esempi su come sfruttare l’extra sconto del Gran Finale del Black Friday Unieuro, valido fino al 1° dicembre 2024. Per scoprire tutti i prodotti compatibili con l’iniziativa potete seguire il link qui in basso.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte del Gran Finale del Black Friday Unieuro

Non volete perdervi le migliori offerte durante questo Black Friday (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp.