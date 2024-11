Secondo indiscrezioni provenienti dalla Corea del Sud, Samsung Display starebbe finalizzando la messa a punto di un pannello con frequenza di aggiornamento a 500 Hz.

Questo pannello, un QD-OLED da 27 pollici con risoluzione QHD, è pensato per i monitor da gaming e potrebbe aprire la strada a una nuova serie di prodotti consumer e non di fascia altissima.

Samsung Display potrebbe alzare ulteriormente l’asticella sui monitor gaming

Stando a quanto riportato dalla testata sudcoreana ETNews, che riprende fonti interne del settore, Samsung Display avrebbe “superato il limite della frequenza di aggiornamento”, sviluppando un pannello QD-OLED (Quantum Dot OLED) da 27 pollici con risoluzione QHD (2560 x 1440 pixel) e frequenza di aggiornamento a 500 Hz.

È praticamente scontato che un pannello del genere sia pensato per i monitor da gaming di fascia altissima: l’unico problema potrebbe essere la potenza, grafica e di elaborazione, necessaria per abilitare un così alto frame rate alla massima risoluzione possibile (ovvero 1440p).

Qualora questa indiscrezione trovasse riscontro, tra l’altro, Samsung andrebbe a effettuare un nuovo sorpasso ai danni della rivale di sempre LG: il monitor più performante dell’altro, grosso, brand sudcoreano, in produzione dal mese di agosto, si ferma a 480 Hz.

I primi monitor con questo pannello potrebbero arrivare già al CES 2025 di Las Vegas

Sebbene non vi siano informazioni ufficiali, le prime soluzioni dotate di questo nuovo pannello QD-OLED da 27 pollici QHD a 500 Hz targato Samsung Display potrebbero debuttare, almeno in anteprima (o in forma prototipale), già al CES 2025 di Las Vegas, una delle manifestazioni più importanti per l’elettronica di consumo, quella che inaugura l’anno solare (è in programma dal 7 al 10 gennaio 2025).

Infine, non è detto che questo display possa arrivare al debutto per forza all’interno di un monitor da gaming a marchio Samsung: infatti, si dice che il colosso sudcoreano sia già al lavoro con i propri partner commerciali per i prodotti consumer che verranno lanciati nella prima metà del 2025.

In copertina, la gamma 2024 di monitor da gaming Samsung Odissey OLED