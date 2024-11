Nonostante il Black Friday si celebri il 29 novembre, anche UGREEN ha deciso di anticipare le promozioni relative all’evento più atteso dell’anno per quanto riguarda lo shopping. Il brand asiatico, che si sta rapidamente costruendo una solida reputazione basata su prodotti di qualità, dedicati principalmente alla ricarica dei dispositivi mobili, ha lanciato una serie di sconti che raggiungono il 40% su tantissimi prodotti.

Oggi vi parliamo nel dettaglio di tre soluzioni, due estremamente portabili, dedicate a chi viaggia spesso, e una invece per chi vuole avere la scrivania sempre in perfetto ordine. A fine articolo però trovate anche il link per accedere allo store UGREEN su Amazon, dove troverete decine di altri prodotti con sconti che li rendono particolarmente allettanti grazie agli sconti applicati.

UGREEN Nexode 10.000

Se cercate un prodotto compatto e leggero, da tenere in tasca o da fissare alla cover posteriore di un iPhone, UGREEN Nexode 10.000 fa esattamente al caso vostro. È capace di erogare una potenza massima di 20 watt tramite la porta USB-C posta sul lato inferiore, e 7,5 watt in modalità wireless. Dispone di tecnologia MagSafe ma la ricarica wireless è compatibile anche con smartphone di altri brand.

Misura appena 68 x 105 x 19 millimetri e pesa 220 grammi, il prodotto perfetto da avere in tasca o in valigia, indipendentemente dallo smartphone o dal dispositivo che volete ricaricare. Al prezzo a cui è proposto per il Black Friday è davvero un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare UGREEN Nexode 10.000 su Amazon a 32,99 euro invece di 42,99 euro

UGREEN MagFlow Qi2

Se utilizzate principalmente prodotti Apple (iPhone, Apple Watch, AirPods), questa soluzione è ideale per ricaricare i vostri dispositivi. UGREEN MagFlow utilizza la tecnologia MagSafe per ricaricare gli iPhone più recenti, diventando all’occorrenza un supporto per poter guardare lo schermo mentre il dispositivo è in carica sulla vostra scrivania. Grazie al protocollo Qi2 la velocità di ricarica wireless può raggiungere i 15 watt ed è realizzato in lega di alluminio per combinare durabilità e leggerezza.

Le sue dimensioni compatte lo rendono anche un perfetto compagno di viaggio il secondo punto di ricaricavi permettono di caricare contemporaneamente sia un iPhone che le AirPods (o un Apple Watch), a patto ovviamente che siano compatibili con la ricarica wireless. Il supporto può essere lasciato in piano sulla scrivania o regolato a due diverse angolazioni, 45 e 70 gradi, così da adattarsi alle vostre necessità. Nella confezione di vendita è incluso anche un cavo USB-C/USB-C, mentre per alimentare il dispositivo dovrete utilizzare un carica batterie già in vostro possesso.

BLACK FRIDAY 💰 Trovate UGREEN MagFlow Qi2 in offerta su Amazon a 41,99 euro invece di 59,99 euro

UGREEN Nexode 20.000

Gli smartphone sono da sempre il compagno perfetto per ogni viaggiatore, visto che offrono la possibilità di ricaricare i propri dispositivi anche quando non c’è una presa di corrente nei paraggi. UGREEN Nexode 20.000 ha dalla sua, oltre a una elevata capacità, anche una ottima potenza in uscita, che raggiunge complessivamente i 145 watt, ideale dunque per fare il pieno in modo veloce a smartphone e notebook.

Nella parte superiore troviamo il supporto che può essere inclinato per la ricarica magnetica (con standard Qi2), perfetto quindi per iPhone, Apple Watch o AirPods. Nella parte inferiore troviamo una porta USB-A e due USB-C (una di queste utilizzata anche per la ricarica della batteria interna). La porta USB-A può erogare un massimo di 22,5 watt, la porta USB-C 1 ha una potenza massima di 100 watt in uscita, se collegata singolarmente o 60/65 watt se utilizzata insieme ad altre porte. La seconda USB-C eroga invece una potenza massima di 45 watt, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati. Il pannello Qi2 invece raggiunge invece i 15 watt.

Una delle caratteristiche peculiari di questo power bank è lo schermo a colori, che indica la carica rimanente e i dati di tensione e corrente applicati su ciascuna porta o, in alternativa, la potenza erogata sulle tre porte. Misura 112 x 68 x 60 millimetri e pesa 555 grammi.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare UGREEN Nexode 20.000 su Amazon a 125,99 euro invece di 179,99 euro

Altre offerte UGREEN

Oltre a questi prodotti ce ne sono ovviamente molti altri in promozione, tra cui caricabatterie con potenze fino a 300 watt, power bank di ogni capacità e dimensione, docking station per i vostri computer e smartphone, caricabatterie wireless, adattatori Bluetooth per l’auto e non solo, accessori e supporti e una grande quantità di cavi, inclusi quelli ad alta potenza per sfruttare al meglio le elevate velocità di ricarica dei nuovi dispositivi.

BLACK FRIDAY 💰 Visitate lo store UGREEN su Amazon

