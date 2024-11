Huawei continua ad aggiornare la sua gamma di prodotti: l’ultima novità per il costruttore cinese è rappresentata dalle FreeBuds Pro 4, nuove cuffie true wireless di fascia alta, appena svelate in Cina e attese, nel corso dei prossimi mesi, anche sul mercato globale e, quindi, in Italia. Vediamo le caratteristiche delle nuove cuffie di Huawei.

Huawei FreeBuds Pro 4: le caratteristiche delle nuove cuffie true wireless

Le nuove Huawei FreeBuds Pro 4 sono cuffie true wireless di fascia alta che sfruttano il collegamento Bleutooth 5.2 con possibilità di utilizzare i codec audio SBC, AAC, LDAC e L2HC 4.0 e possono essere utilizzate in una modalità a bassa latenza (fino a 90 ms) in abbinamento a dispositivi HarmonyOS 2.0 e versioni successive.

C’è anche la possibilità di sfruttare un collegamento multipoint tra tre dispositivi, in modo da passare da un dispositivo all’altro senza dover effettuare l’accoppiamento nuovamente. Gli auricolari includono un driver a quattro magneti da 11 mm e un tweeter per offrire una qualità audio elevata.

Le FreeBuds Pro 4 sono dotate della funzione per la cancellazione attiva del rumore fino a un valore record di 100 dB e sono in grado di ridurre il rumore del vento fino a 10 m/s. C’è anche la modalità Trasparenza che consente di ascoltare la musica senza annullare il rumore esterno. C’è anche la cancellazione del rumore in chiamata.

Le cuffie TWS sono dotate del chip Kirin A2 e sono parte dell’ecosistema HarmonyOS NEXT, garantendo ai possessori di smartphone e tablet compatibili la possibilità di sfruttare funzioni avanzate come la traduzione e l’audio in alta risoluzione.

Gli auricolari hanno i controlli touch, con varie gesture attivabili tramite la pressione della scocca esterna. Da segnalare anche la certificazione IP54. Per quanto riguarda l’autonomia, ogni auricolare integra una batteria da 55 mAh mentre la custodia, che supporta la ricarica wireless, ha una batteria da 510 mAh.

Senza la cancellazione del rumore, l’autonomia può arrivare fino a 7 ore (33 ore considerando la carica aggiuntiva della custodia). In caso di utilizzo intensivo (chiamate vocali e riduzione del rumore attiva), l’autonomia è di 3,5 ore con una singola carica e di 18 ore considerando la carica della custodia.

Le nuove Huawei FreeBuds Pro 4 arriveranno sul mercato in tre colorazioni (Obsidian Black, Snow White e Spruce Green). Il prezzo per il mercato cinese è fissato in 1.499 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 200 euro. Le vendite partiranno il prossimo 4 dicembre ma la fase di preordine è già partita. Il debutto europeo potrebbe avvenire nel corso dei primi mesi del prossimo anno.