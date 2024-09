Huawei annuncia il nuovo sistema Huawei TruSense, una tecnologia accurata e fondata su basi scientifiche pensata per la salute e il fitness. Sarà alla base dei prossimi dispositivi wearable dell’azienda: ecco cosa sappiamo finora grazie all’evento di lancio tenutosi in Cina, a Dongguan.

Huawei TruSense vuole guidare l’innovazione nel settore wearable

Huawei ha esordito sul mercato dei dispositivi wearable ormai 11 anni fa, e durante questo periodo ha spedito più di 150 milioni di pezzi in tutto il mondo e acquisito più di 520 milioni di utenti con l’app Huawei Health. Secondo IDC, nel primo trimestre del 2024 il produttore si è posizionato al primo posto nel mercato mondiale dei dispositivi wearable da polso spediti, e risulta l’azienda leader per il quinto anno consecutivo in Cina.

In queste ore l’azienda ha svelato una nuova tecnologia che promette grandi miglioramenti per il tracciamento dell’attività fisica, per la salute e il fitness. “Per noi Huawei TruSense rappresenta un importante passo avanti nella tecnologia dei sensori per la salute e il fitness e ci consente di continuare ad essere un’azienda all’avanguardia nel settore per lo sviluppo tecnologico. Questo progresso nel campo della salute digitale aiuterà ulteriormente gli utenti a perseguire stili di vita più sani“, ha dichiarato Rico Zhang, Presidente della Linea di Prodotti Smart Wearable and Health di Huawei Consumer BG, in occasione dell’evento di lancio di Huawei TruSense.

Negli ultimi anni la domanda di dispositivi con capacità di monitoraggio complete e accurate è cresciuta, visto che i consumatori sembrano più che mai attenti alla salute. Huawei risponde con un sistema che integra tutti i più recenti progressi dell’azienda in questo campo. Il nuovo sistema è definito da sei caratteristiche chiave: accuratezza, completezza, velocità, flessibilità, sistema open-source e innovazione continua.

La casa cinese ha investito molto per la ricerca nei campi dell’ottica, dell’elettronica e della scienza dei materiali, con l’intento di superare le sfide poste dai diversi tipi di pelle, dalle dimensioni dei polsi e persino dalle condizioni meteorologiche e dai loro effetti sui sensori. L’accuratezza di indicatori base come la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la pressione sanguigna è stata certificata da autorevoli enti del settore in questi anni.

Huawei TruSense può misurare più di 60 indicatori di salute ed è in grado di monitorare sei dei principali sistemi del corpo umano. I vari sensori possono monitorare la frequenza cardiaca e i dati del sistema nervoso autonomo e rielaborarli con un algoritmo, fornendo una valutazione del benessere e del livello di stress. La flessibilità, il sistema open-source e la continua innovazione consentono a partner di tutto il mondo di “partecipare alla definizione del futuro della tecnologia per la salute e il fitness“: a tal proposito, Huawei fa sapere di aver collaborato con più di 150 partner in ricerche che vanno dall’assistenza sanitaria a distanza alla gestione della salute familiare.

Non è finita qui, naturalmente: Huawei promette che nei prossimi anni si impegnerà ad essere sempre all’avanguardia in questo campo, con innovazioni sempre nuove. Possiamo già anticiparvi che i primi prodotti alimentati da Huawei TruSense saranno in vendita proprio da questo mese di settembre.