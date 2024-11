Lo scorso settembre, Amazon e Anthropic hanno annunciato una partnership strategica, in virtù della quale quest’ultima sceglieva Amazon Web Services (AWS) come suo principale fornitore di cloud e il colosso statunitense effettuava in essa un investimento di 4 miliardi di dollari.

Nelle scorse ore le due aziende hanno reso noto che questa collaborazione è andata rafforzandosi: AWS continuerà ad essere il principale fornitore di cloud di Anthropic, divenendo anche il suo principale partner di formazione (saranno usati i chip AWS Trainium e Inferentia per addestrare e distribuire i suoi futuri modelli di base).

Amazon e Anthropic rafforzano la loro partnership

Stando a quanto è stato spiegato da Amazon, questa nuova fase della partnership con Anthropic migliorerà ulteriormente le prestazioni, la sicurezza e la privacy che Amazon Bedrock garantisce ai clienti che eseguono modelli Claude.

Inoltre, Anthropic e AWS hanno unito le loro forze per offrire ai clienti AWS un accesso anticipato alla possibilità di effettuare la messa a punto con i propri dati sui modelli Anthropic (un vantaggio di personalizzazione di cui potranno godere in modo unico sui nuovi modelli Claude).

Grande soddisfazione è stata espressa da Matt Garman, CEO di AWS, il quale ha reso noto che la risposta dei clienti AWS che stanno sviluppando applicazioni di intelligenza artificiale generativa basate su Anthropic in Amazon Bedrock è stata notevole, aggiungendo che grazie a questa partnership si alzerà sempre più l’asticella di ciò che i clienti potranno ottenere con le tecnologie di IA generativa.

Anche il CEO di Anthropic si è detto entusiasta per questa collaborazione, definita determinante per riuscire a portare le capacità di Claude a milioni di utenti finali attraverso decine di migliaia di clienti su Amazon Bedrock, aggiungendo che non vede l’ora di collaborare con il colosso statunitense per addestrare e alimentare i modelli di intelligenza artificiale più avanzati dell’azienda usando AWS Trainium.