Gli italiani amano prendersi cura della propria casa, ma se possono avere un valido aiuto dalla tecnologia non lo disdegnano sicuramente. Lo dicono chiaramente i numeri relativi alle vendite di robot aspirapolvere, lavapavimenti e aspirapolvere cordless che in occasioni come il Black Friday, sono sempre molto alti.

Ecco dunque che le offerte del Black Friday, già attive da qualche giorno anche se la ricorrenza quest’anno cade il 29 novembre, sono l’occasione giusta per portarsi a casa un valido aiuto nelle faccende domestiche senza spendere cifre esagerate. Oggi vogliamo segnalarvi due prodotti particolarmente interessanti provenienti da Tineco, uno dei brand più affidabili per quanto riguarda le lavapavimenti.

Parliamo di Tineco FLOOR ONE S3 Breeze, economica ma validissima, e di Tineco FLOOR ONE S5 Combo, che unisce una lavapavimenti e un aspirapolvere cordless, che condividono il motore, per ridurre i costi di acquisto. Andiamo dunque a scoprire quali sono le promozioni, con un codice sconto che vi permetterà di ottenere un ulteriore risparmio rispetto al prezzo già scontato.

Tineco FLOOR ONE S3 Breeze

È il modello più economico tra le due proposte di oggi, ed è perfetto per chi ha un budget limitato a disposizione o per chi non ha particolari necessità e deve pulire solo piccoli ambienti. Dispone ovviamente di due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, dove finiscono anche i rifiuti raccolti, secchi o umidi che siano.

Ideale dunque per lavare il pavimento ma anche per raccogliere eventuali liquidi caduti, senza dover utilizzare il mocio e rischiare, soprattutto con latte o sugo, di sporcare anche il resto del pavimento. FLOOR ONE S3 Breeze riduce anche il tempo di asciugatura del pavimento, aspirando l’acqua utilizzata per lavarlo, permettendo così di utilizzare rapidamente la stanza.

Dopo aver pulito il pavimento non dovrete nemmeno preoccuparvi di lavare la spazzola e i tubi interni, visto che ci penserà la procedura automatica di pulizia, che risciacquerà la spazzola principale e pulirà il tubo interno aspirando l’acqua alla massima potenza.

Tineco FLOOR ONE S5 Combo

Siete indecisi se acquistare un aspirapolvere senza fili o una lavapavimenti? Perché sceglier quando potete avere entrambi a un prezzo vantaggioso con Tineco FLOOR ONE S5 Combo (qui la nostra recensione), che unisce i due prodotti per essere ancora più efficace.

Nella confezione di vendita troverete sia una lavapavimenti che un aspirapolvere, che condividono lo stesso motore con batteria: vi basta sfilarlo da uno dei due, inserirlo nell’altro e passare dal lavaggio del pavimento, o dall’aspirazione di liquidi, alla pulizia del divano o dei mobili in modo fluido e veloce. Il sensore iLoop rileva lo sporco sul pavimento e applica la potenza necessaria, al fine di ottimizzare i consumi.

Il lavaggio del pavimento avviene sempre con acqua pulita, presente nell’apposito serbatoio, mentre l’acqua sporca insieme a quello che viene raccolto dal pavimento, finisce in un contenitore separato. E una spatola rimuove costantemente lo sporco dal rullo principale, per avere pavimenti puliti già dopo la prima passata. Al termine della pulizia poi la procedura automatica laverà il tutto senza alcuna fatica da parte vostra.

E con l’aspirapolvere cordless potete pulire al meglio i mobili, sedie e divani, togliere le ragnatele dai muri e pulire a fondo angoli e fessure, e in quei post in cui la lavapavimenti fatica ad arrivare, sotto ad alcuni mobili o nei passaggi più stretti.

Dove acquistarli

La promozione relativa a questi due prodotti è attualmente attiva su AliExpress, con spedizione dai magazzini in Francia. Questo significa che il prodotto acquistato sarà consegnato in pochi giorni e che non dovrete sostenere costi aggiuntivi, né dazi doganali né adeguamenti IVA. Qui sotto trovate i link per l’acquisto e i codici sconto, validi fino a esaurimento.

BLACK FRIDAY 💰 Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S5 Combo su AliExpress a 552,71 euro utilizzando il codice ITBF80 o in alternativa il codice BFIT80 Potete acquistare Tineco FLOOR ONE S3 Breeze su AliExpress a 178,95 S3 euro con il codice ITBF20 o con BFIT20

