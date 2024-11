In occasione della settimana del Black Friday, Amazon propone una miriade di proposte dedicate al mondo PlayStation, con interessanti offerte che riguardano videogiochi di tutti i generi, console e periferiche per la realtà virtuale: scopriamole insieme nel dettaglio.

Black Friday di Amazon: tutte le offerte PlayStation

Partiamo prima di tutto da PlayStation 5 Slim, che viene venduta nell’edizione Digital a soli 374,90 euro, con uno sconto di ben 75 euro rispetto al prezzo di listino. In questo caso la console è caratterizzata da un design estremamente compatto, soprattutto se messa a confronto con il modello standard precedentemente uscito. Grazie all’SSD interno, poi, avrete la possibilità di scaricare tutti i vostri videogiochi preferiti in formato digital delivery, consentendone l’accesso immediato in ogni momento, con una notevole velocità di scrittura e lettura.

Per gli appassionati del multiplayer locale, è poi presente il bundle che comprende PlayStation 5 Slim in edizione Digital assieme a due controller Dualsense, in offerta a soli 434,99 euro, contro i 509,99 euro del prezzo originale. Grazie ai due controller sarà dunque possibile giocare a decine e decine di videogiochi in cooperativa con i propri amici o famigliari, come It Takes Two, A Way Out, Overcooked e tanti altri ancora.

Gli appassionati di realtà virtuale avranno pane per i propri denti grazie al bundle PlayStation VR2 con Horizon Call of the Mountain, il titolo di Guerrilla Games pensato appositamente per queste esperienze, a soli 399 euro, con un risparmio di ben 250 euro rispetto al prezzo consigliato in origine. PlayStation VR2 presenta due schermi OLED con risoluzione 2000 x 2040, garantendo una risoluzione fino a quattro volte maggiore rispetto a PlayStation VR, il primo visore uscito in origine su PlayStation 4.

Vi ricordiamo come sempre che si tratta di prodotti venduti e spediti da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per la consegna gratuita a casa vostra in un giorno.

Console PlayStation 5 in offerta Black Friday

Se avete bisogno di acquistare un controller aggiuntivo per le serate multiplayer in compagnia dei vostri amici, questa è decisamente l’occasione giusta per farlo. Amazon infatti propone il controller Dualsense rispettivamente nelle colorazioni Indigo, Cobalt Blue, Chroma Pearl, Gray Camouflage, Sterling Silver e tante altre ancora con un prezzo di partenza di appena 54,90 euro: si tratta di un risparmio decisamente significativo rispetto all’originale prezzo di listino proposto da Sony, fissato a 74,99 euro.

Per i giocatori più esigenti ed esperti è presente anche il controller Dualsense Edge, che offre dei grilletti in grado di garantire maggior grip e precisione per le sessioni in multiplayer online, in offerta a soli 216,99 euro, contro i 239,99 euro del prezzo di listino.

Controller DualSense PlayStation 5 in offerta Black Friday

Se poi vuoi arricchire la tua libreria, ecco tutti i Giochi PS5 in offerta al Black Friday di Amazon.