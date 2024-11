Il Black Friday di Amazon è partito, con sconti e promozioni su tantissimi prodotti. Come sempre, le offerte sono tante e non tutte sono veramente vantaggiose. Spulciando l’elenco dei prodotti in offerta, però, è possibile trovare offerte vantaggiose e anche alcuni minimi storici. Non fa eccezione il settore dei notebook.

Per gli utenti alla ricerca di un nuovo portatile, infatti, questo è il momento dell’anno giusto per poter scegliere un nuovo modello. Di seguito potrete trovare un elenco aggiornato delle migliori offerte del Black Friday di Amazon per quanto riguarda i notebook.

I migliori notebook in offerta per il Black Friday di Amazon

La categoria dei notebook è tra le più ricche su Amazon, con tantissimi prodotti disponibili e, anche quest’anno, tante promo da tenere d’occhio, sia per chi cerca un modello economico dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che per chi ha un budget maggiore ed è alla ricerca di un ultra-portatile premium o di un notebook da gaming.

In fase di scelta del modello è opportuno valutare diversi aspetti, come le caratteristiche del display e le specifiche del processore. Da non sottovalutare la memoria RAM (8 GB ormai vanno bene solo per la fascia bassa) e lo spazio di storage che deve essere in linea con le proprie necessità.

Per maggiore potenza grafica serve, invece, una scheda video dedicata. In questo caso, puntare su NVIDIA è quasi una scelta obbligata, ricordando che la RTX 4050 è il modello di riferimento per la fascia bassa mentre per avere un boost di prestazioni bisogna puntare sulla RTX 4060 o, meglio ancora, la RTX 4070.

Di seguito andremo ad analizzare quelle che sono le migliori proposte disponibili in questo momento su Amazon.

I migliori notebook fino a 400 euro

Partiamo dalla fascia bassa del mercato con i notebook da meno di 400 euro. Si tratta di modelli economici che, in alcuni casi, hanno un rapporto qualità/prezzo molto alto. Uno dei “best buy” di questo segmento è il Dell Inspiron 15 con Core i5 in offerta a 379 euro. Ecco i migliori che abbiamo selezionato:

I migliori notebook oltre i 400 euro

Per chi cerca un notebook più completo, con un processore più veloce, più RAM e più spazio di archiviazione, le opzioni non mancano ma bisogna superare il muro dei 400 euro. In qusto caso, tra gli ultra-portatili ci sono diverse opzioni molto interessanti come, ad esempio, il Galaxy Book 4 al prezzo minimo storico di 569 euro per la versione con Core 5 e 16 GB di memoria RAM o anche il Dell Inspiron 16 con Intel Core Ultra 5 e 16 GB di RAM a 749 euro.

Ecco le offerte selezionate:

I migliori notebook da gaming

Anche tra i notebook da gaming ci sono diverse proposte interessanti. Oltre a vari modelli economici con RTX 4050, infatti, c’è MSI Thin A15 con RTX 4050 in offerta a 949 euro oppure l’ASUS TUF Gaming F15 con RTX 4070 in offerta a 1249 euro. Ecco i prodotti selezionati:

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.