Ci sono prodotti che non riscuotono particolare successo tra il pubblico, finendo ben presto nel dimenticatoio, e poi ci sono dei best seller che sopravvivono al tempo e a nuovi prodotti senza veder mai intaccata la propria immagine. È il caso di Tineco FLOOR ONE S5, una lavapavimenti che è sul mercato da quasi tre anni (qui trovate la nostra recensione completa) ma che continua a essere uno dei prodotti più venduti del brand asiatico, tanto da essere riproposta regolarmente e da ottenere un successo di vendita superiore anche a modelli più recenti.

Se considerate che lo sconto per il Black Friday raggiunge il 47% rispetto al prezzo di listino, promozione che andrà avanti fino al Cyber Monday, in programma il prossimo 2 dicembre, possiamo dire che difficilmente troverete una proposta più conveniente. Di fronte a un simile prezzo passano in secondo piano anche i pochi limiti, come l’impossibilità di pulire sotto ai mobili più bassi o il lato sinistro della spazzola che lascia una piccola fascia non pulita vicino ai bordi (ma dalla parte opposta lava fino alla parete).

Tineco FLOOR ONE S5

Se il grande punto di forza di questa soluzione firmata Tineco è indubbiamente il prezzo, le caratteristiche tecniche non sono certo da meno. Il lavaggio del pavimento avviene sempre con acqua pulita, grazie ala presenza di due serbatoi separati, uno per l’acqua pulita (a cui potete anche aggiungere un detergente per disinfettare il pavimento) e uno per quella sporca, in cui viene convogliato anche tutto quello che viene raccolto. La spazzola ruota a una velocità di 450 giri al minuto, per rimuovere anche le macchie più ostinate, e lo sporco viene immediatamente rimosso dalla spazzola tramite un raschietto presente nella spazzola principale.

Il risultato è quello di avere pavimenti sempre puliti, senza che lo sporco venga trascinato per casa e senza che sia necessario passare più volte sul pavimento o intervenire manualmente. E una volta terminate le pulizie ci pensa la base di ricarica a fare letteralmente il lavoro sporco. La spazzola viene fatta ruotare velocemente e risciacquata con acqua per togliere lo sporco accumulato, successivamente viene asciugata con un movimento centrifugo che elimina l’acqua in eccesso ed evita che possano formarsi batteri e cattivi odori.

Tineco FLOOR ONE S5 può contare sulla tecnologia iLoop, marchio di fabbrica della compagnia, che ottimizza i consumi grazie al rilevamento del livello di sporco sul pavimento. La velocità di rotazione della spazzola e la potenza di aspirazione variano infatti in funzione dello sporco, per evitare consumi inutili e garantire invece la massima capacità pulente sulle macchie più ostinate. In questo modo è possibile ottenere un’autonomia di 35 minuti, sufficienti per pulire diversi ambienti domestici prima di dover ricorrere a una ricarica.

L’assistente vocale integrato nella lavapavimenti si rivela molto utile per segnalare eventuali problemi, ma anche per avvisarvi di riempire il contenitore dell’acqua pulita o per vuotare quello dell’acqua sporca. E con la companion app potete tenere sotto controllo tutti i dettagli del dispositivo e mantenerlo sempre in perfetta efficienza.

BLACK FRIDAY 💰 Fino al Cyber Monday potete portarvi a casa Tineco FLOOR ONE S5 su Amazon a soli 269 euro invece di 509 euro.

Informazione Pubblicitaria