Buone notizie per alcuni utenti di Amazon Music Unlimited: nelle scorse ore, infatti, è stato reso noto che negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito gli abbonati a questo popolare servizio potranno usufruire della possibilità di ascoltare un audiolibro al mese del catalogo di Audible.

Questa novità va ad arricchire in modo considerevole l’offerta di Amazon Music Unlimited, che può così contare su oltre 100 milioni di brani in audio HD, un’ampia varietà di podcast senza pubblicità e il più grande catalogo di audiolibri, con incluso il supporto all’audio spaziale.

Una grande novità per gli utenti Amazon Music Unlimited

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso dell’intrattenimento, gli abbonati al piano individuale di Amazon Music Unlimited e i titolari di account principali di un piano famiglia hanno da oggi la possibilità di ascoltare gratuitamente un audiolibro alla volta (di qualsiasi lunghezza) al mese.

Gli utenti potranno effettuare lo streaming quando preferiscono e potranno continuare ad ascoltare il loro titolo mensile anche dopo l’inizio del ciclo di fatturazione successivo oppure potranno scegliere di selezionarne uno nuovo.

Coloro che non si accontentano e desiderano di più oltre a questo singolo ascolto mensile gratuito avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio di Audible o acquistare singoli titoli direttamente dalla sua app.

Grande soddisfazione per questa partnership tra quelli che ha definito “due pionieri nello streaming audio” è stata espressa da Steve Boom, Vice Presidente della divisione Audio, Twitch and Games di Amazon, il quale ci ha tenuto a mettere in evidenza quanto tale novità renderà ancora più ricca e variegata l’offerta di Amazon Music Unlimited.

In sostanza, per gli utenti di questo servizio di streaming audio ci sarà solo l’imbarazzo della scelta e la speranza è che l’iniziativa possa essere presto estesa anche al nostro Paese. Staremo a vedere.