Octopus Energy, fornitore di energia elettrica noto per la sua innovazione e trasparenza, amplia la propria offerta introducendo la fornitura domestica di gas naturale. Disponibile da oggi in italia, questa nuova proposta cercare di distinguersi per trasparenza e tariffe competitive, con un approccio orientato al risparmio per i consumatori che decideranno di fidarsi.

L’offerta gas di Octopus Energy prevede due opzioni studiate per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie italiane e rispondere al mercato stesso:

Tariffa Fissa: prezzo bloccato di 0,4999 €/Smc per la materia prima gas, con un costo annuo di 108€ per la commercializzazione.

prezzo bloccato di per la materia prima gas, con un costo annuo di per la commercializzazione. Tariffa Variabile: basata sull’indice PSVDAm (Punto di Scambio Virtuale Day-Ahead Market) con un sovrapprezzo di 0,08 €/Smc, oltre al costo di commercializzazione di 108€ annui.

Per chi è disponibile l’offerta Octopus Energy GAS naturale e come attivarla

La nuova offerta GAS naturale di Octopus Energy è disponibile per tutti, sia per gli attuali clienti energia sia per i nuovi clienti che possono scegliere quali forniture attivare in sede di sottoscrizione.

I nuovi clienti possono sottoscriverla direttamente partendo dalla homepage del sito, mentre i già clienti possono sottoscriverla a partire dall’area privata, aggiungendola di fatto alla forniture luce.

Un nuovo passo verso un mercato più equo

Secondo quanto comunicato da Octopus Energy, l’espansione dell’offerta al gas naturale consolida l’impegno dell’azienda verso una gestione più trasparente e vantaggiosa del mercato energetico. La compagnia, già apprezzata per la sua proposta nel settore elettrico, mira a replicare il successo con il gas, offrendo un’alternativa chiara e conveniente per le famiglie italiane.

“La nostra missione è fornire energia accessibile e trasparente, continuando a supportare la transizione verso un futuro più sostenibile”, ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia. La nuova offerta integra la tecnologia della piattaforma Kraken, garantendo una gestione efficiente delle forniture e un servizio clienti di eccellenza.

Nonostante l’introduzione del gas, Octopus Energy ribadisce il proprio impegno per la diffusione delle energie rinnovabili. La compagnia continuerà a proporre soluzioni a zero emissioni, come pannelli fotovoltaici e pompe di calore, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili.

