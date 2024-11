Dopo le tante novità svelate a IFA 2024, che hanno confermato il ruolo di primo piano dell’azienda nel settore della Smart Home, Aqara torna in prima pagina con il lancio sul mercato europeo del nuovo Smoke Detector, che era stato anticipato proprio in occasione della fiera dello scorso mese di settembre. Il dispositivo include diverse funzionalità ed è in grado di integrasi al meglio nell’ecosistema smart delle case degli utenti garantendo una segnalazione rapida nel caso in sia rilevato del fumo.

Aqara porta in Europa il nuovo Smoke Detector

Il nuovo Smoke Detector di Aqara si integra al meglio all’interno della gamma del brand, offrendo tante funzionalità smart e una compatibilità con tutte le principali piattaforme per la Smart Home. Il rilevatore di fumo realizzato da Aqara è dotato di un sistema di allarme sonoro, in grado di emettere un suono fino a 85 decibel, oltre che di un indicatore LED che diventa rosso in caso di rilevamento del fumo.

Smoke Detector è in grado di attivare tutti gli hub Aqara e tutti gli altri rilevatori di fumo eventualmente installati in casa, in modo da poter avvertire del pericolo tutti i membri della famiglia presenti in casa (anche quando l’abitazione è particolarmente grande).

Il rilevatore di fumo può anche inviare notifiche sullo smartphone dell’utente, che può, quindi, essere avvisato del pericolo, in tempo reale, anche quando si trova fuori casa e può collegarsi alle telecamere Aqara per controllare la situazione (in modo anche da verificare se si tratta di un falso allarme).

L’allarme potrà poi essere disattivato, passato il pericolo, direttamente dall’app. Il rilevatore è basato sul protocollo Zigbee e ha una batteria che dura fino a 10 anni. Da segnalare anche un design elegante che rende il dispositivo un vero e proprio complemento d’arredo, in grado di integrarsi con l’arredamento di casa, senza stonare.

Come sottolineato in precedenza, Smoke Detector è compatibile con tutte le principali piattaforme della Smart Home, da Amazon Alexa a Google Home e Apple Home. C’è anche il supporto Matter-over-Bridge e tramite l’app Aqara Home è possibile effettuare un auto-test per verificare il corretto funzionamento del dispositivo.

Il nuovo Smoke Detector di Aqara arriva sul mercato europeo da questa settimana e sarà disponibile, presso tutti i rivenditori autorizzati, nel corso delle prossime settimane e sarà disponibile anche su Amazon (premete sul link per verificare la disponibilità in tempo reale).