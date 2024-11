Se siete alla ricerca di un nuovo notebook dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Unieuro ha infatti ben deciso di proporre tutti i modelli di MacBook Pro con il nuovo chip proprietario M4 in super sconto, permettendo di risparmiare centinaia e centinaia di euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito da Apple: scopriamo insieme tutti i dettagli di queste interessanti offerte e le specifiche tecniche dei nuovi modelli.

MacBook Pro M4: da Unieuro tutti i tagli sono in forte sconto

Il minimo comun denominatore di tutti i nuovi modelli di MacBook Pro è rappresentato senz’ombra di dubbio dal chip proprietario M4 con un minimo di 10 core, in grado di garantire un notevole salto in avanti nelle prestazioni, risultando 3,4 volte più veloce del precedente chip M1 e permettendo così di avviare senza particolari problemi anche i software più complessi e che richiedono maggior potenza di calcolo, come nel caso del fotoritocco o del videoediting.

Per non parlare dei nuovi display Liquid Retina XDR con tecnologia QuantumDot, che assicurano un’ottima luminosità e contrasto, garantendo così una buona resa cromatica per film, serie TV e qualsiasi altro prodotto multimediale di vostro interesse. Ottimo anche il comparto sonoro, grazie ad un sistema a sei altoparlanti con audio spaziale che assicura un ottimo coinvolgimento. In corrispondenza della parte superiore destra della tastiera è inoltre presente il sensore Touch ID, grazie al quale sarà possibile sbloccare il MacBook Pro in modo semplice e immediato, senza digitare lunghe sequenze alfanumeriche.

Ricordiamo infine che tutti i nuovi modelli di MacBook Pro con chip M4 supporteranno Apple Intelligence, vale a dire l’intelligenza artificiale proprietaria della compagnia che vedrà la luce in Italia ad aprile 2025, permettendo così di accedere a nuove e interessanti funzionalità.

Le offerte comprendono inoltre tutti i modelli con i nuovi chip, rispettivamente M4, M4 Pro e infine M4 Max, pensato per gli utenti più esigenti per finalità professionali, con prestazioni fino a 3,5 superiori rispetto al chip M1 Max.

Per chi fosse interessato ad acquistare uno dei nuovi modelli di MacBook Pro con chip M4, vi riportiamo qui di seguito tutte le configurazioni disponibili in super sconto da Unieuro, partendo dal modello con chip M4 da 14 pollici di diagonale con 512 GB di SSD a 1699 euro, invece di 1949 euro.