Le offerte del Black Friday iniziano a entrare nel vivo da Unieuro, anche se siamo ancora relativamente distanti dal vero e proprio venerdì nero (29 novembre): solo per pochi giorni la catena propone una nuova iniziativa legata al suo Passion Black Friday, che consente di approfittare di un extra sconto del 22% su tantissimi prodotti tech. Vediamo come funziona e quali occasioni sfruttare.

Extra sconto del 22% su tantissima tecnologia da Unieuro

Dal 15 al 17 novembre 2024 (o dal 16 al 17 novembre 2024 nei negozi fisici) è disponibile una nuova intrigante promozione da Unieuro, che prevede un extra sconto del 22% sulla tecnologia. Quest’ultimo è valido anche sui prodotti già scontati e permette di ottenere un ribasso extra su tantissimi prodotti di varie categorie, tra le quali spiccano smart TV e PC:

22% di extra sconto su TV e PC con spesa minima di 399 euro (raggiungibili anche con più prodotti);

(raggiungibili anche con più prodotti); 22% di extra sconto su migliaia di altri prodotti con spesa minima di 199 euro (raggiungibili anche con più prodotti).

Rientrano nella promozione solo i prodotti identificati dal messaggio promozionale nella scheda prodotto, tutti racchiusi nelle pagine dedicate. Vi segnaliamo subito che ci sono alcune esclusioni eccellenti, anche se prevedibili: si tratta dei prodotti già presenti in altri volantini, di console da gioco (niente PS5 Pro, dunque), videogiochi, controller DualSense, prodotti Apple, DJI, Dyson, Dreame, capsule e cialde di caffè e ricariche Sodastream.

Chiariti questi punti, scopriamo insieme una selezione di prodotti con i quali sfruttare l’extra sconto Unieuro.

Questi erano solo alcuni dei prodotti compatibili con l’extra sconto del 22% del Passion Black Friday di Unieuro. Se volete consultare tutte le proposte a disposizione sul sito potete seguire il link qui sotto.

BLACK FRIDAY 💰 Tutte le offerte Unieuro con extra sconto del 22%

