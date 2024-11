Il Black Friday di Amazon inizierà il prossimo 21 di novembre, con tante offerte che continueranno fino al prossimo 2 dicembre, con il Cyber Monday. Nel frattempo, però, in questi giorni sono arrivate le “offerte in anticipo” e oggi tocca alla gamma iPhone con diversi sconti, partiti questa mattina (e destinati a terminare rapidamente), per gli smartphone di Apple. Le opzioni sono tante e gli sconti sono reali, con diversi minimi storici su Amazon. In sconto ci sono iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 e anche il nuovissimo iPhone 16. Vediamo quali sono gli iPhone in offerta in questo momento su Amazon:

iPhone 13: per la prima volta sotto i 500 euro su Amazon

Partiamo da quello che è l’attuale “entry level” della gamma iPhone: iPhone 13. Lo smartphone è ora acquistabile al nuovo minimo storico di 499 euro. La promo è valida solo per alcune colori e si riferisce alla versione da 128 GB di storage. C’è anche la possibilità di optare per l’acquisto in 5 rate.

iPhone 13, presentato oramai tre anni fa, è ancora attualissimo e può sfruttare l’ottimo SoC Apple A15 Bionic, realizzato con processo produttivo a 5 nm. Lo smartphone è dotato di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con il classico notch, che integra i sensori del Face ID.

Il comparto fotografico, invece, include due sensori posteriori (principale e ultra-grandangolare), entrambi da 12 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore, sempre da 12 Megapixel. Il sistema operativo è stato aggiornato all’ultima versione di iOS 18.

Per acquistare iPhone 13 al prezzo scontato di 499 euro su Amazon basta seguire il link qui di sotto.

iPhone 14: nuovo minimo storico

Tra le offerte di Amazon c’è spazio anche per iPhone 14 che viene proposto al prezzo 601 euro invece di 699 euro con il taglio da 128 GB di memoria e, anche in questo caso, solo con alcune colorazioni e con possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate.

Lo smartphone è un’evoluzione diretta rispetto a iPhone 13, proponendo lo stesso SoC Apple A15 Bionic ma con più memoria RAM a supporto (6 GB) per prestazioni superiori. Il display è sempre OLED con diagonale di 6,1 pollici. Il comparto fotografico ha sempre una doppia fotocamera posteriore da 12 Megapixel e una anteriore, sempre da 12 Megapixel, ma i sensori sono aggiornati rispetto alla generazione precedente.

Per sfruttare l’offerta su iPhone 14 è possibile usare il link seguente:

iPhone 15: tanta qualità e prezzo ottimo

Cala di prezzo anche iPhone 15. Lo smartphone di Apple svelato nel settembre del 2023 e ancora attualissimo è ora disponibile al prezzo di 732,99 euro invece di 879 euro con il taglio di memoria da 128 GB, proposto in alcune colorazioni e con possibilità di acquisto in 5 rate.

Rispetto ad iPhone 13 e 14, con iPhone 15 è possibile sfruttare un nuovo design, con il display OLED da 6,1 pollici che ora integra la Dynamic Island, e un netto passo avanti in termini di prestazioni ed efficienza, con il SoC Apple A16 Bionic, realizzato a 4 nm.

Cambia anche il comparto fotografico, pur conservando i due sensori posteriori e la fotocamera anteriore. Il sensore principale è ora da 48 Megapixel. Il sistema operativo è sempre iOS 18 e c’è il Face ID, con i sensori integrati nella Dynamic Island e senza il notch.

Per accedere all’offerta Amazon per iPhone 15 è possibile seguire il link qui di sotto.

iPhone 16: chip a 3 nm, 8 GB di RAM e fino a 108 euro di sconto

Il nuovo iPhone 16 è già in offerta con l’anticipo di Black Friday di Amazon. In questo caso, ci sono due varianti in promo.- La versione da 128 GB cala a 901,99 euro invece di 979 euro mentre la versione da 256 GB è disponibile al prezzo di 1001,99 euro invece di 1109 euro. Si tratta di due nuovi minimi su Amazon, con possibilità di pagamento rateale, con il meccanismo delle 5 rate senza interesse.

iPhone 16 segna un passo avanti enorme in termini di performance oltre che di efficienza, grazie al nuovo SoC Apple A18 con processo produttivo a 3 nm (in passato utilizzato esclusivamente per i modelli Pro) che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM.

Queste specifiche rendono iPhone 16 compatibile con Apple Intelligence, il pacchetto di funzionalità AI integrato in iOS e in fase di distribuzione (il supporto all’italiano arriverà nel 2025). Il comparto fotografico segue lo stesso schema di iPhone 15, con un importante aggiornamento per il sensore da 48 Megapixel.

Per acquistare in sconto iPhone 16 su Amazon è possibile seguire i link qui di sotto:

