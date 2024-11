L’AGI (Intelligenza Artificiale Generale) non ha ancora una definizione precisa, ma la si può immaginare come una forma di intelligenza artificiale teoricamente confrontabile con quella degli esseri umani in quasi tutti gli ambiti.

Fino a poco tempo fa i ricercatori erano dell’idea che ci sarebbe voluto un decennio o più prima che l’IA raggiungesse questo stadio evolutivo, ma ora Sam Altman, CEO di OpenAI, afferma che questo sta per accadere.

L’AGI arriverebbe nel 2025 secondo Sam Altman

In un’intervista Sam Altman ha affermato che l’Intelligenza Artificiale Generale potrebbe diventare una realtà già l’anno prossimo, spiegando che ora è semplicemente un problema di ingegneria.

Altman ha affermato che le cose si stanno evolvendo più velocemente del previsto e che il percorso verso l’AGI è “sostanzialmente chiaro”.

Il passo successivo, ovvero la Superintelligenza Artificiale (ASI), che sarebbe teoricamente in grado di svelare i segreti dell’universo, non sarebbe troppo distante, poiché Altman ha affermato che è lontana “migliaia di giorni”.

Il numero uno di OpenAI ha spiegato che con l’avvento dell’AGI le macchine saranno in grado di “pensare come gli esseri umani”, quindi possiamo immaginare che potranno anche prendere iniziative non basate su una richiesta da parte di una persona.

Si vocifera che OpenAI stia per rilasciare Orion, il nuovo modello di intelligenza artificiale che potrebbe offrire una buona anteprima di cosa potrebbe essere l’AGI nel prossimo futuro.