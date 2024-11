All’attesissimo D23 Brazil, come era lecito prevedere Disney ha accontentato le aspettative dei numerosi fan svelando tutti i film e le serie tv in arrivo. Le conferme non sono mancate, così come qualche sorpresa che ha destato soddisfazione nelle migliaia di appassionati che si sono recati al Transamerica Expo Center di San Paolo, dove è stato organizzato l’evento.

Disney Live Action: tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi

Considerato che l’elenco delle novità è davvero piuttosto corposo, cominciamo subito con quelle dei live action Disney, dove non sono mancati i vecchi classici rivisitati, in compagnia di alcune nuove storie originali.

Mufasa: Il Re Leone

Tra i primi a fare la comparsa nell’evento c’è stato il prequel de Il Re Leone, che ruoterà intorno all’ascesa di Mufasa come sovrano delle Terre del Branco.

Al D23 è stato mostrato un trailer quasi epico, che ha generato molto entusiasmo e che dimostra un ulteriore avanzamento nella qualità grafica dei live action della compagnia americana.

Mufasa: Il Re Leone arriverà nelle sale italiane il 19 dicembre 2024.

Biancaneve

A proposito di graditi ritorni, il 20 marzo 2025 uscirà nelle sale italiane il live action di Biancaneve, presentato direttamente dal volto protagonista, Rachel Zeiger.

Anche in questo caso chi è stato presente al D23 ha potuto vedere in anteprima il trailer esclusivo, traendone le dovute soddisfazioni.

Lilo & Stitch

Altri graditi ritorni sono quelli che riguarderanno la coppia Lilo & Stitch, anch’essi protagonisti di un nuovo film di animazione.

Il live action narrerà la storia di una ragazza hawaiana e del suo amico alieno. Per capire quanto sarà coinvolgente e emozionante bisognerà attendere la data di uscita nelle sale italiane, prevista per il 21 maggio 2025.

All’evento Disney non ha condiviso il trailer ufficiale, ma ha fornito un’immagine.

TRON: Ares

Il nuovo capitolo della saga TRON: Ares non poteva che esser presentato dallo stesso protagonista, Jared Leto, apparso in video per lanciare il trailer del film che sarà nelle sale italiane nel 2025.

Il film, come suggerisce il nome stesso di questo nuovo live action, seguirà le avventure di Ares, un programma inviato dal mondo digitale a quello reale per portare a compimento una pericolosa missione.

Pixar Animation Studios, tutte le novità dal catalogo 2025

Anche il mondo Pixar non ha certamente fatto mancare il suo contributo. Anche in questo caso, possiamo cercare di elencare in maniera ordinata tutti gli annunci del D23 e i relativi trailer ufficiali.

Inside Out

Inside Out 2 è il film d’animazione con il maggiore incasso del 2024 e, evidentemente, Pixar non vuole mollare così facilmente questo filone di successo.

Ecco perché dall’11 dicembre 2024 sarà disponibile su Disney+ una nuova serie animata ambientata nella mente di Riley, con un team di registi che è all’affannosa ricerca del prossimo sogno di successo.

Win or Lose

Bisognerà invece attendere fino al 19 febbraio 2025 per entrare nel mondo di Win or Lose, nuova serie animata che seguirà le storie di alcuni personaggi intenti a prepararsi per una partita del campionato di softball.

Anche questo prodotto di animazione sarà naturalmente disponibile su piattaforma Disney+.

Elio

Tra le altre novità Pixar presentate all’evento c’è stato spazio anche per Elio, un film che racconta la storia di un appassionato dello spazio, teletrasportato nel Comuniverso.

Il film d’animazione uscirà nelle sale italiane a giugno 2025.

Hoppers

Altra novità in casa Pixar è Hoppers, un film d’animazione che ha per protagonista Mabel, un’amante degli animali che è riuscita a trasferire la propria coscienza in un castoro robotico.

Purtroppo per gli appassionati del genere, Hoppers arriverà in Italia solamente nel 2026 e non è ancora disponibile alcun trailer.

Toy Story 5

Appuntamento in vista per il 2026 anche per Toy Story 5. Il nuovo capitolo della fortunata saga vedrà i giocattoli affrontare le sfide della tecnologia moderna.

Nessun trailer è stato diffuso, ma solamente una concept art inedita.

Gli Incredibili 3

Nessun trailer nemmeno per Gli Incredibili 3.

Quel che è certo è che però la famiglia Parr tornerà sul grande schermo per deliziarci con una nuova avventura.

LucasFilm: l’universo di Star Wars è sempre più grande

Per chi se lo stesso domandando, anche LucasFilm ha novità piuttosto ghiotte per i prossimi mesi.

Prima di tutto, il 4 dicembre 2024 uscirà su Disney+ Skeleton Crew, la nuova serie di Star Wars.

C’è poi da registrare la seconda stagione di Andor, che proseguirà la storia di Cassion Andor e dell’alleanza ribelle.

L’arrivo in Italia, sempre su piattaforma Disney+, è previsto per il 23 aprile 2025.

Infine, al D23 è stato presentato anche un contenuto speciale del film The Mandalorian & Grogu, che arriverà in Italia solo nel 2026.

20th Century Studios: offerte per tutti i gusti

Spazio poi a 20th Century Studios con due lanci che hanno creato non poche aspettative tra i fan.

Uno è Operazione Vendetta, thriller di spionaggio che uscirà il 10 aprile 2025 nelle sale italiane. Il protagonista sarà Charlie Heller, un decodificatore della CIA alle prese con una missione personale di vendetta dopo la morte della moglie.

Un’altra è legata al fatto che James Cameron ha condiviso cinque nuovi concept del prossimo capitolo di Avatar, che uscirà nelle sale italiane nel 2025. Uno è questo:

Marvel Studios, l’ennesimo ritorno dei supereroi

Infine, ecco puntuale il ritorno dei supereroi a cominciare dall’arrivo odierno di Deadpool & Wolverine, su Disney+.

Bisognerà invece pazientare un po’, fino al 12 febbraio 2025, per Captain America: Brave New World, in cui Sam Wilson sarà alle prese con una nuova minaccia globale.

Ecco poi Thunderbolts, con un team di antieroi impegnato in una missione ad alto rischio che potremo vedere al cinema dal 30 aprile 2025.

Chiudiamo infine con The Fantastic Four: First Steps, un film retro-futuristico che narrerà le vicende della prima famiglia Marvel, con uscita nelle sale italiane entro il 2025.

Walt Disney Animation Studios: due sequel da non perdere

Arrivano da Walt Disney Animation Studios due sequel da non perdere. Il primo, in uscita il 27 novembre, è Oceania 2: Vaiana sarà impegnata in un nuovo viaggio a distanza di tre anni dagli eventi del primo film.

Il secondo è Zootropolis 2, sequel in cui i detective Judy Hopps e Nick Wilde saranno alle prese con un rettile che sta creando non pochi problemi alla città dei mammiferi. Il film arriverà nel 2025 nelle sale italiane.