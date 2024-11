Microsoft ha annunciato che il supporto per Windows Mail, Calendario e Contatti terminerà il 31 dicembre 2024.

Il colosso di Redmond fa sapere che sta attualmente trasferendo gli utenti esistenti al nuovo Outlook per Windows e avvisa che dopo il 31 dicembre 2024 gli utenti non saranno più in grado di inviare e ricevere e-mail tramite Windows Mail e Calendario.

Tutte le e-mail locali, gli eventi del calendario e i contatti archiviati in Windows Mail, Calendario e Contatti continueranno a essere esportabili e importabili nel nuovo Outlook seguendo questi passaggi.

Microsoft chiuderà Windows Mail il 31 dicembre 2024

La società invita gli utenti a provare l’anteprima del nuovo Outlook scorrendo l’apposito pulsante visibile nell’angolo in alto a destra delle app Mail e Calendario o Outlook classico.

Microsoft fa notare che è possibile tornare alla precedente esperienza in qualsiasi momento scorrendo il pulsante di attivazione/disattivazione che aprirà automaticamente la versione precedente senza perdita di dati o e-mail.

La società spiega che il nuovo Outlook per Windows porta le ultime funzionalità con un design moderno e semplificato sul PC con Windows 11, soprattutto quelle basate sull’IA.

Il nuovo Outlook permette infatti di scrivere e-mail migliori grazie all’intelligenza artificiale avanzata integrata che può aiutare l’utente a scrivere messaggi efficaci, più chiari e senza errori, inoltre può anche aiutare a ricordare di dare seguito alle conversazioni importanti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la guida introduttiva al nuovo Outlook per Windows che recentemente ha anche ricevuto i temi dinamici basati sull’IA di Copilot.