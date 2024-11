Microsoft ha deciso di rendere più accattivante il suo client di posta elettronica Outlook sfruttando le abilità di Copilot per generare temi grazie all’intelligenza artificiale.

L’azienda di Redmond spiega che i temi AI saranno disponibili in Outlook per Windows, macOS, iOS, Android e sul Web e aggiunge che sono progettati per rendere Outlook “più bello e accessibile”.

Con i permessi di posizione abilitati per Outlook, il tema basato sul luogo offrirà immagini ispirate in modo unico alla propria località attuale che si aggiorneranno dinamicamente, mentre il tema dinamico basato sul meteo si aggiornerà per riflettere le condizioni del tempo attuali della propria zona.

È possibile scegliere di ottenere immagini realistiche, dipinte a olio o in stile cartone animato, inoltre ogni tema generato da Copilot è accompagnato da un colore di accento.

Infine è possibile scegliere se aggiornare dinamicamente i temi ogni poche ore, ogni giorno, ogni settimana oppure ogni mese.

Microsoft Outlook ottiene i temi dinamici generati da Copilot

Questi temi basati sull’intelligenza artificiale sono attualmente accessibili a tutti gli utenti con un abbonamento consumer Copilot Pro e account aziendali con Copilot abilitato. Ecco come funziona.

Microsoft sta inoltre rilasciando una raccolta di temi non basati sull’intelligenza artificiale per tutti coloro che non hanno una licenza Copilot. La raccolta include temi nelle tonalità verde intenso, rosso e viola per le versioni Web, PC, Mac e mobile di Outlook.

I temi di Copilot in Outlook si basano sulla solida base di funzionalità di Copilot già disponibili in Outlook.