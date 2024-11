iPad 10 continua a essere uno dei modelli di riferimento per il settore dei tablet e, grazie a un prezzo sempre più accessibile, può rappresentare l’acquisto giusto in questo periodo di Black Friday per chi è alla ricerca di un nuovo tablet. In questo momento, in particolare, è la versione da 256 GB a essere proposta con uno sconto davvero interessante che viene proposto da Amazon. Vediamo i dettagli in merito alla promo che arriva nel giorno del Singles’ Day.

iPad 10 cala di prezzo, è il tablet da prendere oggi

Prima di entrare nei dettagli della promo, riepiloghiamo brevemente le specifiche di iPad 10. Il tablet ha un display Liquid Retina da 10,9 pollici a cui affianca il chip Apple A14 Bionic che, per la fascia di prezzo, rappresenta un’ottima soluzione, sia in termini di prestazioni che di efficienza. Il sistema operativo è iPadOS e rappresenta un ulteriore punto di forza per il tablet, grazie all’ottimizzazione tra hardware e software. C’è anche il supporto Wi-Fi 6.

L’offerta flash più interessante di oggi riguarda la versione da 256 GB del tablet di Apple. In questo momento, infatti, questa versione di iPad 10 è acquistabile al prezzo scontato di 499 euro su Amazon. Si tratta del minimo storico per questa versione (con connettività Wi-Fi) su Amazon. Per gli utenti selezionati, l’acquisto può essere completato anche in 5 rate mensili.

Per chi ha un budget ridotto, invece, c’è la versione da 64 GB da considerare. Anche in questo caso, l’offerta viene proposta da Amazon che taglia il prezzo fino a 359 euro. La promo per la versione da 64 GB, per il momento, è attiva per tutte le colorazioni del tablet e c’è la possibilità di pagare in 5 rate mensili.

Le offerte in corso su Amazon per acquistare iPad 10 al miglior prezzo sono disponibili tramite i link seguenti:

Per tutti gli aggiornamenti migliori offerte tech del Singles’ Day e di questo lungo periodo di Black Friday potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.