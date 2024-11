Nonostante manchi ancora qualche settimana al Black Friday, sono molti i siti e i produttori che stanno predisponendo le offerte di “”riscaldamento” e tra questi troviamo GRID. Si tratta di un brand del quale abbiamo parlato spesso su queste pagine, specializzato nel trasformare in opere d’arte la tecnologia.

Sostanzialmente quello che GRID Studio fa è recuperare “vecchi” dispositivi tecnologici come smartphone, console e accessori, pulirli, disassemblarli e metterli in una cornice, con una chiara didascalia che illustra ogni singolo componente. Un bellissimo modo per evitare che tanti pezzi di storia finiscano in discarica e possano invece avere ancora molte storie da raccontare.

Le offerte Pre Black Friday

In attesa dell’evento vero e proprio, ecco dunque le offerte Pre Black Friday, attive fino al 14 novembre, che permettono di ottenere immediatamente uno sconto del 20% su tutti i prodotti a listino, con la sola esclusione dei prodotti già in promozione. Vi basterà inserire il codice sconto riportato a fine pagina per risparmiare immediatamente sull’acquisto dei pezzi più interessanti.

GRID Studio ha però preparato anche una serie di offerte speciali, con sconti mirati su alcuni dei prodotti più iconici e richiesti di sempre. Senza scordare alcune novità davvero uniche di cui vi parleremo tra poco. Sono otto invece i prodotti protagonisti delle offerte speciali, e si parte dal primo iPhone, mai commercializzato ufficialmente nel nostro Paese, un vero e proprio pezzo di storia, passando per iPhone 4G e per uno dei telefoni cellulari più amati di sempre, il glorioso Nokia 3310. Anche gli appassionati di videogames troveranno pane per i loro denti, con offerte legate in particolar modi alle console Nintendo che hanno scritto la storia della compagnia. Vediamo nel dettaglio i prodotti in promozione:

Un’occasione davvero unica per dare un tocco particolare al vostro studio, all’ufficio, ma anche al soggiorno, per mostrare il vostro amore per la tecnologia ma anche per poterla rivivere ogni giorno. E GRID Studio ha pensato anche agli appassionati di cinema, videogiochi, collezionismo e retro gaming con quattro proposte davvero uniche nel loro genere.

Gli appassionati LEGO non potranno lasciarsi sfuggire GRID Superhero Minifigure (Christmas Limited Edition), una raccolta di 15 minifigure LEGO dedicate ai più famosi supereroi, tutti ovviamente in tema natalizio. Per gli appassionati di videogiochi ecco GRID GTA, una raccolta di tutte le copertine dei titoli che hanno fatto la storia di uno dei franchise di maggior successo nel mercato.

Per gli appassionati di retro gaming ecco GRID Game & Watch, con il videogiochi dedicato a The Legend of Zelda, un vero e proprio must per i cultori del genere. Chi ama i supereroi, in particolare quelli Marvel, amerà fin da subito GRID Iron Man Armor Mark IV, un modellino dell’eroe protagonista di tanti film del Marvel Cinematic Universe, con una delle armature più belle di sempre.

Una nota di merito anche per GRID HTC HD2, dedicata a uno smartphone che ha fatto la storia del modding, vista la sua capacità di fari girare senza particolari problemi una grande quantità di sistemi operativi differenti. Qui sotto trovare i link per l’acquisto di questi 5 prodotti, insieme al link per scoprire tutte le offerte GRID disponibili al momento.

