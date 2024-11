NVIDIA ha annunciato un paio di importanti novità per il suo servizio di gioco via cloud GeForce NOW. La buona notizia è che il piano Priority ora si chiama Performance e permette di giocare fino a 1440p allo stesso prezzo. Quella cattiva è che ci sarà un limite di ore di gioco al mese.

NVIDIA annuncia il limite di 100 ore di gioco mensili

I nuovi membri che si iscriveranno a GeForce NOW dal 1 gennaio 2025 potranno giocare al massimo 100 ore al mese, quindi una media di circa tre ore al giorno.

Questo limite non verrà applicato a chi si abbonerà entro il 31 dicembre e a chi è già abbonato al servizio, ma solo fino a gennaio 2026, quando detto limite diventerà effettivo per tutti membri attivi paganti.

La società spiega che il limite di 100 ore al mese è necessario per continuare a fornire qualità e velocità eccezionali, nonché tempi di attesa più brevi, per i membri Performance e Ultimate e aggiunge che il 94% dei membri di GeForce Now non sarà coinvolto poiché gioca meno di 100 ore al mese.

Tuttavia fino a 15 ore di gioco non utilizzate verranno automaticamente trasferite al mese successivo per gli abbonati, inoltre sarà possibile acquistare pacchetti da 15 ore aggiuntive.

I giocatori che hanno difficoltà a decidere tra gli abbonamenti Performance e Ultimate possono provarli entrambi con un Day Pass, ora scontato del 25% per un periodo di tempo limitato. I Day Pass danno accesso a 24 ore continue di cloud gaming.

Il piano Performance di GeForce NOW porta lo streaming fino a 1440p

Il piano Performance, che in Italia costa 10,99 euro al mese (senza pubblicità), permette di effettuare lo streaming fino a 1440p, un aumento rispetto alla precedente risoluzione 1080p offerta dal piano Priority, inoltre permette di sperimentare i giochi in risoluzioni ultrawide immersive, nonché di salvare le impostazioni grafiche di gioco nelle sessioni di streaming, incluse le funzionalità NVIDIA RTX nei titoli supportati.

Tutti gli attuali membri Priority vengono automaticamente aggiornati al piano Performance e possono usufruire fin da oggi dell’esperienza di streaming migliorata senza aumenti di prezzo.

Nuove aggiunte al catalogo di giochi GeForce NOW

Questa settimana gli iscritti possono inoltre cercare i seguenti giochi disponibili per lo streaming sul cloud:

Planet Coaster 2 (Nuova uscita su Steam, 6 novembre)

(Nuova uscita su Steam, 6 novembre) Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Nuova uscita su Steam, 6 novembre)

(Nuova uscita su Steam, 6 novembre) Empire of the Ants (Nuova uscita su Steam, 7 novembre)

(Nuova uscita su Steam, 7 novembre) Unrailed 2: Back on Track (Nuova uscita su Steam, 7 novembre)

(Nuova uscita su Steam, 7 novembre) TCG Card Shop Simulator (Steam)

(Steam) StarCraft II (Xbox, disponibile su PC Game Pass, 5 novembre. Gli abbonati devono abilitare l’accesso)

(Xbox, disponibile su PC Game Pass, 5 novembre. Gli abbonati devono abilitare l’accesso) StarCraft Remastered (Xbox , disponibile su PC Game Pass, 5 novembre. Gli abbonati devono abilitare l’accesso)