Dopo anni di attesa, l’app ufficiale di Telegram Desktop arriva finalmente anche per i PC Windows basati su architettura ARM. La versione è inclusa nell’aggiornamento v5.7.2 ed è ora disponibile per tutti al download.

Telegram Desktop per Windows on ARM, che nel mentre migliora

Il progetto per una versione di Telegram compatibile con Windows on ARM ha origine da una richiesta sulla pagina GitHub ufficiale dell’app. Inizialmente, alcuni problemi tecnici avevano bloccato il progetto, ma grazie a recenti aggiornamenti e fix da parte di Microsoft, il team di sviluppo di Telegram è riuscito a compilare con successo il codice sorgente per questa nuova piattaforma. Gli utenti possono ora scaricare la build ARM direttamente dal sito ufficiale.

Parallelamente, Microsoft sta lavorando intensamente per migliorare la compatibilità su Windows ARM. Nella più recente Canary Channel Insider Preview, è stata introdotta un’importante novità: un aggiornamento al Prism emulator, progettato per supportare un numero ancora maggiore di applicazioni x64 in modalità emulazione. Questo progresso renderà possibile eseguire applicazioni di grafica avanzata, come Adobe Premiere Pro 25, direttamente su dispositivi ARM, insieme ad altre app x64 che finora erano incompatibili.

L’aggiornamento Prism è già parte di Windows 11 versione 24H2 e, grazie all’ultimo aggiornamento Canary, ora supporta anche vari giochi e applicazioni creative che in precedenza erano inaccessibili a causa di limiti hardware.

Restando a tema Windows on ARM, negli ultimi mesi c’è stata una crescente adozione da parte degli sviluppatori di terze parti, con molte app popolari ora disponibili in versione nativa. Tra queste troviamo nomi di rilievo come Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Adobe Photoshop e DaVinci Resolve, ma sono in arrivo anche Slack e Google Drive. A cui ora, finalmente, si aggiunge anche Telegram.

Come scaricare Telegram Desktop su Windows on Arm

È possibile scaricare e installare Telegram Desktop per Windows on Arm: