Windows Hello è un sistema di autenticazione personale che permette di accedere al proprio dispositivo tramite il volto, l’impronta digitale o un PIN.

Microsoft attualmente supporta le passkey in Windows 11, ma per utilizzarle da un dispositivo mobile è necessario scansionare codici QR attraverso un’interfaccia utente obsoleta.

Ora il colosso di Redmond sta aggiornando l’interfaccia Windows Hello, apportando modifiche visive, una nuova iconografia e miglioramenti alle passkey.

Questa nuova interfaccia utente apparirà non solo quando si accede a Windows 11, ma anche quando si utilizzano passkey per accedere a siti Web e app.

Windows Hello riceverà un’interfaccia rinnovata e un migliore supporto alle passkey

Il team di Windows spiega che gli utenti saranno in grado di passare da un’opzione di autenticazione all’altra e selezionare passkey/dispositivi in ​​modo più intuitivo, sicuro e rapido.

Microsoft ha inoltre creato una nuova API per gestori di password e passkey di terze parti per consentire agli sviluppatori di collegarsi direttamente alla nuova esperienza di Windows Hello e per consentire agli utenti di Windows 11 di utilizzare la passkey da un dispositivo mobile per l’autenticazione con app e siti Web su un PC.

In più questa nuova esperienza supporterà anche il salvataggio delle passkey su app di terze parti o la sincronizzazione con il proprio account Microsoft.

Microsoft ha iniziato a testare questa nuova esperienza di Windows Hello nella versione 23H2 beta di Windows 11 e dovrebbe approdare anche nella versione 24H2 Dev una volta che l’azienda tornerà a rilasciare nuove build.

Possiamo aspettarci che questa nuova interfaccia utente di Windows Hello diventerà effettiva per tutti gli utenti di Windows 11 nei prossimi mesi.