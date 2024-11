Anche Unieuro si aggiunge ai rivenditori che propongono offerte del Black Friday con un bel po’ di anticipo: dopo il Samsung Shop Online, gli shop di HONOR e di Xiaomi, MediaWorld e Acer, è il momento di Unieuro, che lancia Passion Black Friday con tantissimi sconti sulla tecnologia. Andiamo a scoprire una selezione delle offerte più interessanti.

Le migliori offerte Unieuro del Passion Black Friday (6-12 novembre 2024)

Unieuro lancia il suo Passion Black Friday, un’iniziativa valida fino al 12 novembre 2024 sia online sia nei punti vendita sparsi per l’Italia. Si tratta solo di una prima parte delle proposte dedicate al periodo del venerdì nero, ma troviamo già centinaia di offerte su tante categorie di prodotti: abbiamo sconti su smartphone Android e iOS, tablet, smartwatch, cuffie true wireless, notebook e PC, smart TV, console e videogiochi, monopattini elettrici, elettrodomestici e non solo.

Abbiamo selezionato per voi alcune delle offerte più interessanti disponibili in questi giorni da Unieuro, e le abbiamo suddivise per categoria.

Quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte disponibili con il volantino Passion Black Friday di Unieuro. Per consultare tutte le proposte potete seguire il link qui in basso, oppure sfogliare il volantino digitale a questo indirizzo.

Siete riusciti a trovare qualcosa di vostro gradimento? Vi ricordiamo che potete già iniziare a iscrivervi ai nostri canali Telegram Prezzi.tech (anche su WhatsApp) e Sconti.Casa, e anche salvare tra i preferiti le nostre pagine qui in basso, dedicate alle offerte del Black Friday e del Cyber Monday.

Offerte per categoria