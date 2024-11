Acer gioca d’anticipo e lancia le offerte del Black Friday sul suo store: da questa settimana e fino al prossimo 28 di novembre, infatti, una selezione dei prodotti Acer sarà disponibile in sconto, con la possibilità di ottenere fino al 50% di risparmio sull’acquisto. La promo in questione si estende a tutte le categorie di prodotti Acer, dai notebook (con tanti notebook da gaming) ai computer desktop passando monitor e altri componenti. Vediamo, qui di seguito, tutte le promozioni disponibili in questo momento.

È già Black Friday sull’Acer Store

I prezzi del Black Friday sono già disponibili sull’Acer Store. Questo vuol dire che la gamma del costruttore taiwanese è ora acquistabile con sconti fino al 50%, con tante opportunità da sfruttare per acquistare un nuovo notebook o un altro prodotto Acer a prezzo contenuto.

Il meccanismo della promo è il classico utilizzato dallo store di Acer: lo sconto mostrato viene applicato al prodotto direttamente nel carrello. Per verificare il prezzo finale, quindi, è necessario aggiungere il prodotto al carrello oppure, più semplicemente, sottrarre al prezzo di acquisto lo sconto mostrato.

Nell’esempio mostrato qui di sotto, quindi, il notebook viene venduto a 999 euro ma con 300 euro di sconto una volta aggiunto al carrello. Di conseguenza, il prezzo finale del laptop sarà di 699 euro invece di 999 euro.

Su tutti i prodotti proposti in offerta, Acer consente di sfruttare spedizione e reso gratis oltre che di optare per il pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal oppure tramite Klarna, in modo da dilazionare la spesa. Per scegliere l’acquisto a rate è sufficiente selezionare la modalità di pagamento desiderata al momento della conclusione dell’ordine. Le offerte sono valide fino al prossimo 28 di novembre.

Per un quadro completo sulle promozioni basta premere sul link qui di sotto. Sfruttando il sistema di ricerca avanzata sarà possibile individuare il prodotto giusto sulla base delle vostre esigenze.

>> Scopri qui le offerte Black Friday dell’Acer Store <<

Qui di seguito, invece, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte disponibili oggi sull’Acer Store grazie alla promo Black Friday:

Per aggiornamenti in tempo reale sulle migliori offerte tech del giorno potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech. In alternativa, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp.