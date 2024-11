Amazon Prime Video ha introdotto una nuova funzionalità per migliorare l’esperienza di visione: X-Ray Recaps. Questo strumento, mosso dall’intelligenza artificiale, fornisce riassunti brevi e senza spoiler per aiutare gli spettatori a riprendere facilmente una serie TV, anche dopo una lunga pausa. Ideale per chi ha bisogno di rinfrescare la memoria dopo un intervallo o per chi vuole capire rapidamente dove si era interrotto, X-Ray Recaps evita la necessità di tornare indietro nella visione o cercare riassunti online, garantendo una visione ininterrotta.

X-Ray Recaps: come funziona e cosa offre

X-Ray Recaps si basa su Amazon Bedrock, una piattaforma AI su AWS, che utilizza modelli di intelligenza artificiale personalizzati e Amazon SageMaker per analizzare le scene e i dialoghi di una serie TV. Questo permette di generare riassunti che catturano momenti chiave, personaggi e punti cruciali della trama, personalizzati fino al minuto esatto di visione. Grazie a questi riassunti, gli spettatori possono accedere rapidamente a informazioni sugli episodi, sui momenti più importanti della stagione o sulla stagione precedente, senza rischio di spoiler.

Secondo Adam Gray, vice presidente del settore prodotto di Prime Video, X-Ray Recaps è stato progettato per risolvere un problema comune: dimenticare gli eventi passati in una serie TV. “Grazie a questa funzionalità contestuale, …” ha dichiarato Gray, “Prime Video permetterà agli utenti di immergersi nuovamente nei loro contenuti preferiti, riscoprendo cosa li ha attratti alla serie.”

Dove è disponibile e come accedere a X-Ray Recaps

Al momento, X-Ray Recaps è in fase beta ed è disponibile per gli utenti Fire TV negli Stati Uniti. La funzionalità sarà presto estesa anche ad altri dispositivi entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda l’arrivo su altri mercati, compreso quello italiano, Amazon non si è ancora sbilanciata su una data ma è possibile aspettarci novità nel corso del 2025.

La funzionalità è accessibile sia dalla pagina dei dettagli di Prime Video che durante la riproduzione, scegliendo tra riassunti dell’episodio corrente, della stagione in corso o della stagione precedente. Al lancio, X-Ray Recaps è disponibile per tutte le serie originali Amazon MGM Studios, come Daisy Jones and the Six, Mr. & Mrs. Smith, The Wheel of Time e The Boys.

