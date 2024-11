Apple ha fretta di progredire e far progredire Apple Intelligence e secondi alcune precedenti affermazioni il lancio di iOS 18.2 con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale sarebbe previsto a inizio dicembre.

Un nuovo rapporto suggerisce che il lancio di iOS 18.2 avverrebbe effettivamente nella prima settimana di dicembre e includerebbe nuovi strumenti grafici basati sull’IA, tra cui il generatore di immagini Image Playground e il motore di emoji personalizzato Genmoji.

Apple Intelligence dovrebbe portare varie funzionalità AI in iOS 18.2

Secondo il rapporto di Bloomberg nel prossimo aggiornamento di iOS, iPadOS e macOS è previsto l’arrivo di alcune altre funzionalità di spicco di Apple Intelligence che il colosso di Cupertino ha presentato alla WWDC di giugno.

Secondo quanto riportato, oltre a Image Playground e Genmoji i beta tester stanno lavorando anche con l’integrazione di Image Wand e ChatGPT.

Il primo strumento usa Apple Intelligence per creare un’immagine completa da uno schizzo, mentre l’integrazione di ChatGPT fa parte della nuova esperienza di Siri iniziata con una nuova interfaccia presente in iOS 18.1.

Bloomberg ha affermato che iOS 18.3 dovrebbe essere una versione di correzione di bug e potrebbe uscire prima della fine del 2024 o molto presto nel nuovo anno, tuttavia alcune funzionalità di Apple Intelligence non sarebbero disponibili al pubblico prima dell’inizio del 2025.

Le beta di 18.4 e le successive dovrebbero arrivare a marzo o aprile per aggiungere nuove funzionalità a Siri, come ad esempio una più profonda integrazione delle app, inoltre iOS 18.2 e le versioni successive inizierebbero a portare le funzionalità di Apple Intelligence in altri paesi e lingue.