Apple Mac mini con chip M2 Pro è un’opzione veramente interessante per chi cerca un desktop compatto, versatile e dalle alte prestazioni. Questa versione è progettata per soddisfare le esigenze di professionisti e creativi, garantendo potenza di calcolo significativa in un formato estremamente ridotto e a un prezzo più accessibile rispetto a soluzioni desktop di fascia alta come Mac Studio. È disponibile oggi in offerta, probabilmente a causa del lancio dei nuovi Mac mini con M4 e M4 Pro, e risulta veramente un affare.

Prestazioni elevate e connettività versatile

Mac mini M2 Pro è equipaggiato con un processore a 10 core, GPU a 16 core e Neural Engine a 16 core, supportato da una memoria unificata di 16 GB (espandibile fino a 32 GB) e da un SSD da 512 GB. Questa configurazione lo rende estremamente performante, ideale per gestire con facilità carichi di lavoro impegnativi come editing video in 8K, fotoritocco avanzato e l’esecuzione simultanea di applicazioni grafiche. I test di benchmark rivelano punteggi di oltre 15.000 su Geekbench per operazioni multi-core, posizionando Mac mini M2 Pro vicino a Mac Studio con chip M1 Max, ma con un costo inferiore.

La connettività è un altro punto di forza: sono presenti quattro porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI con supporto per display fino a 8K, Ethernet configurabile fino a 10 Gb e Wi-Fi 6E per una connessione senza fili migliorata. Questa dotazione permette di collegare molteplici periferiche e rende il Mac mini ideale per ambienti di lavoro digitali che richiedono monitor multipli e dispositivi esterni.

Offerta su Unieuro: uno sconto imperdibile

Il Mac mini M2 Pro con CPU a 10 core e GPU a 16 core, dotato di memoria SSD da 512 GB, è attualmente disponibile su Unieuro con un’offerta imperdibile: il prezzo è stato ridotto a 999 € rispetto al prezzo di listino di 1.579 €, ovvero uno sconto di oltre il 35%. Questa promozione lo rende particolarmente conveniente per chi cerca una workstation potente senza dover investire nelle configurazioni di fascia altissima.

Se cercate un desktop compatto, ma estremamente performante e adatto a supportare carichi di lavoro avanzati, il Mac mini M2 Pro in offerta è una delle migliori scelte sul mercato.