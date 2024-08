Google Chrome è uno dei browser web più popolari per Android, ma anche il più goloso di risorse di sistema. Se non altro Google ha lavorato su funzionalità per ottimizzare l’efficienza delle schede e ora sembra che alcune di queste possano presto arrivare anche nella versione desktop del browser.

Chrome per Android condivide alcune funzionalità come il raggruppamento delle schede con la sua controparte desktop, ma non ha molti elementi importanti come il supporto delle estensioni.

A marzo è emerso che Google stava sviluppando una nuova funzionalità chiamata Android Tab Declutter che sui dispositivi mobili sposta tutte le schede inattive in una sezione dedicata dell’interfaccia utente del commutatore di schede, in modo che non siano d’intralcio quando si passa da una scheda attiva all’altra.

Tab declutter potrebbe arrivare anche su Google Chrome per desktop

Ora l’esperto in materia di browser noto come @Leopeva64 afferma che gli sviluppatori di Chrome potrebbero portare la funzionalità di decluttering delle schede su desktop.

Il ricercatore afferma che Google potrebbe spostare le schede decluttered in una nuova sezione all’interno del menu di ricerca delle schede per desktop, in quanto il raggruppamento delle schede è già definito, inoltre il menu di ricerca delle schede è l’elemento più simile a un commutatore di schede sulla versione desktop di Chrome.

Tuttavia la funzionalità potrebbe essere collegata agli strumenti di gestione delle risorse progettati per Chrome su desktop, come Energy saver e Memory saver.

Purtroppo al momento non è possibile stimare quando tutto questo potrebbe diventare realtà, ma ormai sono mesi che Google ci sta lavorando.