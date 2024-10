Se siete alla ricerca di un calendario da usare su Windows e quello di Microsoft non vi convince più di tanto, potremmo avere ciò che fa al caso vostro: sullo store ufficiale, infatti, è sbarcato Fantastical.

Si tratta di un’app calendario divenuta molto popolare su Mac, iPhone e iPad e che si caratterizza per una grafica curata in ogni minimo particolare e per la disponibilità di tante funzionalità, così da poter personalizzare gli eventi in base alle proprie esigenze.

Le principali caratteristiche di Fantastical per Windows

Compatibile con Windows 10 e Windows 11, Fantastical può essere scaricata gratuitamente ma gli utenti che vorranno usufruire di un pacchetto di funzionalità aggiuntive dovranno pagare un canone mensile (il prezzo varia a seconda delle opzioni scelte).

Tra le principali caratteristiche di questa applicazione troviamo un sistema di analisi intuitiva del testo in linguaggio naturale, una finestra calendario con la possibilità di visualizzare il giorno, la settimana, il mese, il trimestre e l’anno, una mini finestra per l’accesso ultra-rapido, le attività e il supporto del fuso orario.

Gli utenti gratuiti potranno fare affidamento su un’interfaccia semplice che consente di gestire i vari eventi, il supporto alle attività di vari servizi (inclusi Google Tasks e Todoist) e le previsioni meteo per i prossimi 3 giorni fornite da AccuWeather.

Gli utenti gratuiti potranno inoltre provare per 14 giorni il pacchetto Flexibits Premium e usufruire così di tante altre funzionalità, come il supporto ai servizi Zoom, Google Meet, Webex e Microsoft Teams, le previsioni meteo approfondite per i prossimi 10 giorni, numerose opzioni per la personalizzazione dei vari calendari, i consigli di Parser per gli inviti e i calendari di Google, Microsoft 365, Exchange e iCloud, un sistema che evita i “doppioni” tra i vari calendari, la possibilità di rispondere agli inviti, il supporto alle priorità delle email, l’aggiunta automatica degli allarmi per i nuovi eventi, il supporto alla lingua italiana e la possibilità di applicare i temi chiaro e scuro.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare Fantastical per Windows, non dovete fare altro che seguire questo link che vi porterà sul Microsoft Store.