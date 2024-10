L’ultimo teardown del nuovo iPad mini 7, realizzato da iFixit, ha messo in luce una novità interessante per coloro che attendevano una soluzione al problema del “jelly scrolling”. Apple, contrariamente a quanto ci si aspettava, non ha ruotato il driver del display per risolvere il problema, ma ha scelto una soluzione diversa, senza modificare l’hardware dello schermo.

La questione del “jelly scrolling”

Il “jelly scrolling” è un problema noto tra gli utenti iPad mini, che si manifesta quando una parte dello schermo si aggiorna più lentamente rispetto all’altra, causando un effetto oscillante durante lo scorrimento dei contenuti. Nel nuovo iPad mini 7, molti recensori hanno notato un miglioramento: alcuni hanno dichiarato che il problema è stato del tutto eliminato, mentre altri ritengono che sia semplicemente meno evidente rispetto al modello precedente, l’iPad mini 6.

Dal teardown, iFixit ha confermato che Apple non ha apportato modifiche sostanziali all’hardware del display rispetto alla generazione precedente e lo stesso controller non è stato riposizionato. La conclusione di iFixit è che Apple abbia usato una qualche forma di mitigazione software per attenuare il problema, lasciando tuttavia un alone di mistero su cosa sia stato fatto realmente.

Il teardown, ha svelato poi un altro dettaglio interessante: nel nuovo modello, il logo Apple è ora rimovibile, una novità che potrebbe facilitare interventi di riparazione futuri.