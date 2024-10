Nuovo attacco hacker colpisce il mondo dei videogiochi: questa volta tocca a Game Freak, studio di sviluppo responsabile di diversi progetti dell’universo Pokémon. Dopo che sono emersi online diversi presunti dati interni legati allo sviluppo di nuovi videogiochi, è arrivata anche una parziale conferma ufficiale. Tra i dati ci sono anche conferme sull’attesissima Nintendo Switch 2.

Attacco hacker a Game Freak: trapelano dati su progetti Pokémon e Nintendo Switch 2

Gli hacker avrebbero ottenuto l’accesso ai dati di Game Freak sfruttando un account amministratore di Nintendo, compromesso attraverso phishing. A quanto pare il pacchetto di dati acquisito supererebbe il terabyte e nasconderebbe una grande quantità di informazioni sui progetti in corso e futuri del breve e del medio periodo, e non solo. Game Freak ha confermato che i dati privati di più di 2600 dipendenti sono effettivamente finiti online e ha dichiarato di aver preso tutte le misure necessarie per avvertire i diretti interessati, alcuni dei quali non fanno al momento più parte dell’azienda.

L’attacco è avvenuto nel mese di agosto, ma questi dati sono stati svelati e resi pubblici solo in questi giorni. Se non volete alcuna anticipazione sui prossimi progetti legati al mondo Pokémon, vi consigliamo di non proseguire con la lettura, anche se vi assicuriamo di non entrare nei dettagli. Fatta questa premessa, possiamo dirvi che tra i dati ci sarebbero i nomi della decima generazione di Pokémon, che dovrebbe essere proposta in due edizioni chiamate “Pokémon Gaia K” e “Pokémon Gaia N“, ma dovrebbero trattarsi ancora di titoli provvisori.

Sono state scovate informazioni anche su Leggende Pokémon: Z-A, nuovo titolo in sviluppo e in arrivo nel 2025: a quanto sembra si troverebbe già in uno stato completamente giocabile e uscirà contemporaneamente per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 nel corso del 2025. La nuova console della casa nipponica sarebbe identificata internamente con il nome “Ounce”.

In base a quanto emerso, Game Freak starebbe lavorando con lo sviluppatore ILCA a un gioco multiplayer online con nome in codice Synapse: dovrebbe trattarsi di un titolo con richiami allo sparatutto in terza persona Splatoon e dovrebbe consentire ai giocatori di importare i propri Pokémon. Nessuna indicazione riguardante il periodo di rilascio. Sarebbe trapelato anche l’intero codice sorgente dei giochi Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver e Pokémon Versione Nera 2 e Pokémon Versione Bianca 2 per Nintendo DS.

Infine emerge che sarebbe in lavorazione una nuova serie Pokémon live action presso Netflix, composta da otto episodi (per una prima stagione) con uscita fissata per il 2024. Naturalmente Nintendo e Game Freak hanno preferito non rilasciare commenti riguardanti quali dati siano stati effettivamente trafugati, al di fuori dell’ammissione citata più su.