Una delle principali novità introdotte da Microsoft Office 2024, lanciato solo qualche settimana fa, è indubbiamente l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutti gli elementi della suite, permettendo agli utenti di migliorare la produttività e semplificare le attività ripetitive. La vendita colossale di Halloween, che va in scena in questi giorni su Godeal24, vi permette di portarvi a casa la nuova versione della suite a un prezzo vantaggioso rispetto a quello di listino.

Ma anche la versione precedente di Microsoft Office è scontatissima e rimane sicuramente valida per la maggior parte degli utenti, e lo stesso vale per Windows 10 e Windows 11, che sono proposti, grazie anche ad alcuni codici sconto, a prezzi particolarmente competitivi.

Le offerte di Halloween

Si parte ovviamente da Microsoft Office 2024, disponibile nelle versioni Home e Home and Business, scontate rispetto al prezzo di listino senza che sia necessario aggiungere alcun codice particolare.

Utilizzando invece il coupon SGO62 avrete il 62% di sconto rispetto al prezzo standard, già molto scontato rispetto a quello di listino, su alcune licenze di Microsoft Office ma anche sui bundle che includono una versione della suite Microsoft e una di un sistema operativo.

GOdeal24 ha pensato anche a chi deve effettuare un aggiornamento del sistema operativo sul proprio computer, ma anche a chi ne ha appena acquistato un nuovo computer o sta assemblando una build aggiornata. Con il codice SGO50 è possibile ottenere uno sconto del 50% su numerose versioni di Windows, inclusi pacchetti multilicenza per abbattere ulteriormente il costo, dividendo la spesa con amici o conoscenti.

Ottime occasioni di risparmio anche per gli amministratori di rete, che grazie ai pacchetti da 50 o 100 licenze potranno aggiornare con grande facilità i computer aziendali senza particolari problemi.

Chiudiamo come sempre con una piccola selezione di utility, ma utilizzando l’ultimo link potrete accedere alla pagina completa con centinaia di prodotti proposti a prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto al prezzo di listino.

Tutti gli acquisti effettuati su Godeal24 possono essere pagati con PayPal, una ulteriore forma di garanzia sulla bontà del servizio offerto. Una volta completato il pagamento, l’utente riceverà una mail contenente le chiavi per attivare i software acquistati e i link per scaricare i pacchetti di installazione dal sito ufficiale del produttore. In questo modo saranno evitati problemi di qualsiasi tipo legati a malware o spyware che potrebbero essere presenti nei pacchetti scaricati da altre fonti.

Per qualsiasi problema è disponibile un servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a questo indirizzo email.

Informazione Pubblicitaria