Nelle scorse ore Microsoft ha rilasciato ufficialmente Office 2024, il pacchetto di app per la produttività pensato per chi vuole semplicemente installare la suite sul proprio computer senza dover pagare per un abbonamento a Microsoft 365.

Si tratta sostanzialmente di una versione aggiornata del pacchetto tradizionale di Office, la cui ultima versione risale al 2021. Con Office 2024 vengono introdotte tutte le novità e le modifiche apportate al servizio in abbonamento di Microsoft 365 negli ultimi anni, ed arriva in due distinte versioni: Home al prezzo di 149 euro e Home & Business al prezzo di 299 euro.

Tutte le novità di Microsoft Office 2024

A differenza del pacchetto in abbonamento di Microsoft 365, che consente di installare le versioni premium delle app su più dispositivi contemporaneamente e che offre diversi altri vantaggi (come spazio di archiviazione in cloud) agli utenti paganti, Office 2024 è il tradizionale pacchetto Office installabile soltanto su un computer e che, pagato una volta, resta di proprietà dell’utente a vita.

La versione Office 2024 Home dal prezzo di 149 euro include le versioni desktop di Word, Excel, PowerPoint e OneNote, mentre la versione Home & Business da 299 euro aggiunge anche Outlook e la possibilità di utilizzare le applicazioni a scopi commerciali. Entrambi sono compatibili esclusivamente con Windows 10, Windows 11 e le ultime tre versioni di macOS e sono installabili, come già detto, soltanto su un computer o un Mac.

Office 2024 non rivoluziona il pacchetto di produttività di Microsoft, ma si limita ad includere tutte le novità introdotte in Microsoft 365 nel corso degli ultimi anni, portando in pari gli utenti in possesso di una copia di Office 2021. Troviamo però alcune novità, come uno stile grafico più in linea con l’interfaccia di Windows 11, nuove funzioni in Excel e in Word, nuovi strumenti di disegno in OneNote e miglioramenti alla stabilità e alle prestazioni delle app.

Dopo l’acquisto di uno dei due pacchetti, per il quale un requisito fondamentale è il possesso di un account Microsoft, è possibile procedere all’installazione sul proprio computer attraverso la sezione Servizi e abbonamenti presente all’interno del proprio profilo. L’accesso ad internet è necessario per poter attivare Office 2024, ma è possibile poi utilizzare le diverse applicazioni anche in modalità offline.

È importante notare che l’acquisto di un pacchetto desktop di Office 2024 non dà diritto all’aggiornamento per le future versioni, per le quali sarà necessario acquistare una nuova licenza quando verranno rilasciate nei prossimi anni. Per lo stesso motivo gli utenti in possesso di una copia di Office 2021 non potranno eseguire l’aggiornamento gratuito alla versione 2024.

Acquista Office Home 2024 sul sito Microsoft

Acquista Office Home & Business 2024 sul sito Microsoft