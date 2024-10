Emulare i giochi sulla propria console portatile è da tempo possibile, ma farlo mantenendo la piena fedeltà dell’esperienza di gioco originale è un’altra cosa.

Eppure, qualcuno ci è riuscito creando una console Xbox portatile che ha sfruttato l’hardware originale.

L’impresa è stata compiuta dall’utente Redherring32 su X, che dimostra non solo di essere riuscito a infilare l’hardware originale di Xbox in un dispositivo portatile, ma anche di dare al prodotto finale un aspetto relativamente simile ad altre console portatili.

Naturalmente, come è lecito immaginare, l’impresa è stata molto più complessa che infilare la scheda madre in una cover. Redherring32 afferma infatti di aver dovuto analizzare la scheda madre per 4 mesi solo per capire dove fosse più sicuro tagliare senza fare danni irreversibili al componente.

Inoltre, l’utente ha dichiarato di aver avuto bisogno di 12 PCB personalizzati solo per far funzionare il tutto: un impegno non certo sottovalutabile, che sembra tuttavia esser stato ripagato dall’improvvisa notorietà di questo progetto.

Nel suo messaggio su X, l’utente informa anche di aver dotato la console di un display da 9” 480p e di essere al lavoro per aggiungere un’opzione di connettività WiFi 6 per sfruttare le funzionalità Xbox Live.

I built a portable Xbox.

This isn’t a PC handheld, it isn’t emulation, this is a real motherboard from a real Xbox. It has a 9” 480p display, pure digital video/audio, 100W USB C charge and play, and I’m currently adding WiFi 6 for wireless Xbox Live functionality. Yes, really. pic.twitter.com/yK7p0vPqUn — Redherring32 (@redherring32) October 18, 2024

A proposito: Redherring32 non è geloso del suo progetto e sulla sua pagina GitHub ha condiviso gli strumenti che ha usato per portare a termine questo colossale lavoro…