Nuovi problemi per Tiscali a distanza di qualche giorno dall’ultima volta: sono tante le segnalazioni di un down di alcuni dei servizi di Tiscali, in particolare riguardanti il servizio di posta elettronica. Vediamo cosa sta succedendo.

Tiscali down? La mail non funziona

Problemi per Tiscali nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre 2024: le segnalazioni in merito a un down di Tiscali o almeno di una parte dei suoi servizi si stanno moltiplicando, concentrandosi a quanto pare soprattutto sulla mail dell’operatore. Per ora Tiscali non si è espressa, dunque non possiamo fare altro che affidarci alle segnalazioni (tante) degli utenti che stanno spuntando in questi minuti.

A quanto pare risulta nuovamente impossibile eseguire l’accesso alla posta elettronica di Tiscali, cosa che sta procurando non pochi disagi agli utenti. È probabile che l’operatore sia già al corrente della situazione e del down dei suoi servizi, e che stia già lavorando per risolvere, ma è possibile effettuare una segnalazione direttamente a Tiscali contattando il servizio clienti: il servizio Tiscali Help Desk non è più accessibile tramite gli account social dedicati, ma resta disponibile l’account WhatsApp attraverso il numero 370 10 10 130, oppure l’app MyTiscali o il numero 130 (attivo fino alle 21).

Terremo monitorata la situazione per vedere come si evolve: state riscontrando anche voi problemi con Tiscali in queste ore?