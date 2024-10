A partire da questa mattina di oggi, 7 ottobre, le segnalazioni legate a un down dei servizi di Tiscali hanno iniziato a moltiplicarsi. I problemi sarebbero diffusi in tutta Italia e coinvolgerebbero tanti utenti. Vediamo cosa sta succedendo in queste ore, perché Tiscali non funziona e come risolvere il problema oppure richiedere assistenza diretta all’operatore.

Tiscali è down? Cosa succede

In queste ore, le segnalazioni in merito a un down di Tiscali sono aumentate in modo significativo. In attesa di un riscontro da parte dell’operatore, che, per il momento, non ha fornito alcun commento, non possiamo fare altro che affidarsi alle segnalazioni dirette degli utenti che stanno registrando problemi con la connessione Internet casa, in fibra ottica o fibra mista, e nell’accesso alle caselle di posta elettronica di Tiscali.

Le segnalazioni del down Tiscali su downdetector.it

I problemi registrati vanno avanti dalla mattinata di oggi, con un picco di segnalazioni intorno alle 11 e un secondo picco intorno alle 14. Per il momento, le pagine social di Tiscali non hanno confermato i problemi segnalati da diversi utenti e potrebbe essere necessario attendere ancora qualche ora prima di ottenere una risposta ufficiale.

Ricordiamo che per contattare l’assistenza di Tiscali non è più possibile ricorrere agli account social dedicati. Il servizio Tiscali Help Desk è disponibile esclusivamente tramite WhatsApp, scrivendo al numero 370 10 10 130, oppure tramite l’app MyTiscali (la pagina Facebook non è più attiva). In alternativa, è possibile chiamare al numero 130, attivo fino alle 21 di questa sera.