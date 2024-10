All’inizio di ottobre un gruppo di malintenzionati ha violato i sistemi di posta elettronica interni dell’Internet Archive. Nonostante gli sforzi dell’organizzazione per risolvere la criticità di sicurezza, gli hacker hanno ancora accesso ai sistemi.

Gli utenti hanno ricevuto un messaggio dagli hacker con il quale hanno criticato l’Internet Archive per non aver adottato le misure necessarie a due settimane dalla scoperta della violazione.

“…i tuoi dati sono ora nelle mani di un tizio a caso. Se non fossi io, sarebbe qualcun altro. Speriamo che ora si diano una mossa.”

Gli hacker hanno sfruttato le chiavi API esposte nei segreti GitLab dell’Internet Archive per accedere a oltre 800.000 ticket di supporto inviati dal 2018 che contengono informazioni sensibili degli utenti.

Gli hacker hanno ancora in mano il sistema interno dell’Internet Archive

Il fondatore di Internet Archive Brewster Kahle ha affermato che l’organizzazione sta attualmente lavorando 24 ore su 24 per ripristinare i propri servizi e che prevede di riuscirci nei prossimi giorni, ma inizialmente in modalità di sola lettura, in quanto il ripristino completo richiederà più tempo.

Il motivo per cui il sito è stato aggredito non è ancora chiaro e in un articolo del Washington Post, Kahle ha affermato di non avere idea di quale potrebbe essere effettivamente lo scopo di un’azione del genere.